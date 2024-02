Praia com 17 casos suspeitos de dengue e seis confirmados positivos

A delegada de Saúde da Praia reconheceu hoje 17 casos suspeitos de dengue no concelho, enviados ao Instituto Pasteur do Senegal que confirmou, até ao momento, seis casos positivos nos primeiros dez analisados.

Em declarações à Inforpress, Ulardina Furtado afirmou que dos 17 suspeitos enviados ao Instituto Pasteur do Senegal seis foram dados como positivos para dengue.

“Neste momento temos dois positivos ainda em tratamento, sendo que os outros já estão negativados”, disse a delegada de saúde da Praia.

A Delegacia de Saúde, que já está no terreno a trabalhar para minimizar os efeitos da dengue e melhorar a saúde pública do concelho, adverte a população a tomar cuidados com o saneamento básico evitando assim a criação de focos de mosquitos-vectores da doença.

Neste âmbito, apelou aos responsáveis locais e à população praiense a ter mais cuidado com o lixo e com a água estagnada, factores essenciais para a reprodução de mosquitos vectores para a dengue.

Cabo Verde foi fustigado pela epidemia da dengue em 2009 com registos que apontaram para 21.383 casos suspeitos, com evolução de 174 para febre hemorrágica e seis óbitos.

De Janeiro a Junho de 2010, o País registou 305 casos da dengue, sendo os concelhos da Praia e de São Filipe foram os que tiveram mais casos.

Em 2016 o País voltou a registar, em finais de Dezembro de 2016 até Fevereiro de 2017, 23 casos de dengue.