​Praia com 14 casos de dengue e 28 suspeitos

A delegada de Saúde da Praia, Ulardina Furtado, adiantou hoje que o município da Praia já conta com 14 casos confirmados de dengue e 28 suspeitos, tratados como sendo casos de dengue para evitar complicações.

Em conversa com a Inforpress, na sequência de uma primeira campanha de limpeza hoje na cidade da Praia, a responsável pelo sector de saúde na capital do país apelou ao engajamento da população na luta contra os mosquitos, realçando a necessidade de um “djunta mon” (juntar as mãos) para travar a propagação da doença.

“O importante é passar a mensagem a todos os cidadãos de que são responsáveis pela sua saúde e que a limpeza da sua casa, da comunidade, da sua zona reflecte na saúde de todos. A dengue é transmitida pelo mosquito vector que só pica as pessoas porque encontra espaço propício para a sua criação”, disse.

Neste sentido apela às pessoas que evitem água parada, bidões e cisternas mal cobertos, que esvaziem e limpem os vasos das plantas, eliminem os pneus, esses espaços propícios para o desenvolvimento dos mosquitos.

“Neste momento a mensagem é que as pessoas participem e engajem na limpeza das suas zonas, para eliminar os focos de criação de mosquitos dentro das suas casas e nos arredores e deixar que as equipas da delegacia de saúde entrem para pulverização dentro das casas, porque é o mosquito que está dentro das casas”, realçou.

Hoje foi iniciada uma campanha de limpeza, em parceria com a Câmara Municipal da Praia, com especial enfoque nas zonas como Platô, Várzea companhia, Achadinha, Fazenda e Tira Chapéu, envolvendo militares, voluntários das associações comunitárias e da Igreja Baptista, bem como funcionários e algumas pessoas das comunidades.

A partir de segunda-feira, 27 equipas de pulverização da Delegacia de Saúde vão estar nas zonas, beneficiadas com a campanha de limpeza neste sábado para pulverizar as casas.

Neste momento, a delegacia de saúde, juntamente com a Câmara Municipal da Praia está a preparar um encontro para enviar ao Governo solicitando a declaração de tolerância de ponto na próxima sexta-feira, 01 de Dezembro, para uma mega campanha de limpeza no município para eliminar os focos de mosquitos.

Em 2009 Cabo Verde registou uma epidemia da dengue com registo de mais 21.000 casos. Neste momento há casos de dengue na ilha de Santiago e no Fogo.