Comissão Municipal de Saúde realiza campanha contra Dengue na Praia

A Comissão Municipal de Saúde, órgão de acompanhamento do Serviço Nacional de Saúde e presidida pela Delegada de Saúde da Praia, realiza este sábado, 25, uma campanha de limpeza contra Dengue em diferentes bairros da capital.

Segundo um comunicado do Ministério da Saúde, a acção conjunta integra vários serviços descentralizados e parceiros, como a Câmara Municipal, Forças Armadas, Associações Comunitárias, Polícia Nacional, Escuteiros, Protecção Civil, Cruz Vermelha, Delegação de Agricultura e Ambiente, Delegação da Educação, entre outros.

O objectivo primordial da iniciativa é eliminar os focos do mosquito transmissor da dengue e a população é convocada a participar, com a concentração marcada para as 8h00 no largo do estádio da Várzea.

Entre as zonas prioritárias para campanha de limpeza para este sábado estão Plateau, Fazenda, Sucupira, Achadinha e Várzea.

“Os outros bairros irão sendo colocados para os dias seguintes. A Campanha vai se iniciar no dia 25, mas irá se estender para mais dias. A Comissão Municipal de Saúde apela a toda população da Praia para participar e dar o seu contributo para o combate a dengue”, lê-se.

De salientar que o município da Praia tem 12 casos confirmados de dengue, conforme anunciou, esta quarta-feira, a delegada local de saúde, após uma reunião das autoridades para preparar campanhas de limpeza e sensibilização.