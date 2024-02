​Filme de animação “A fita cor-de-rosa” (Cabo Verde) seleccionado para Festival de Cinema Lift-Off's Filmmaker

O filme de animação de "A fita cor-de-rosa" foi seleccionado para o Festival de Cinema Online Lift-Off's Filmmaker, que decorre de 1 a 15 de Maio, no Reino Unido. A informação foi avançada pela produtora Jovemtudo Cabo Verde.

Segundo a mesma fonte, o filme de animação tem a produção da Jovemtudo Cabo Verde e já foi exibido internacionalmente em várias ocasiões e com duas distinções em competições internacionais.

Realizado por Mon de Anjo e escrito e produzido por Dai Varela, o filme conta com um elenco formado por Daniel Medina, Mirtó Veríssimo e Éder Xavier. Conta ainda com uma trilha sonora nas vozes de Joel Almeida, Romeu de Lurdes, Ana Lisboa Santos e Leroy Pinto.

Conforme a mesma fonte, como um festival que celebra verdadeiros cineastas independentes, o Festival de Cinema Online Lift-Off's Filmmaker Sessions está empenhado em apoiar artistas e cineastas independentes de base com orçamentos limitados, mas grandes ideias.

Com 13 anos de existência no Reino Unido, este é um festival que acredita na importância do desenvolvimento de talentos na área do cinema e em mostrar o talento genuíno dos verdadeiros cineastas independentes.

A Rede Global Lift-Off é uma das redes de festivais de cinema de mais rápido crescimento na indústria e a nossa participação na Sessão deste mês de Maio é mais um reconhecimento a este filme produzido em Cabo Verde.