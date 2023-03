​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo, exibição de filme e dança.

Sexta-feira

- Apresentação pública da obra “Baskudja Identidadi” da poetisa santacatarinense Crisálida Correia, na Câmara Municipal da Praia, às 17h00.

- Tarde de música e poesia, na Biblioteca Municipal, no concelho de Tarrafal de São Nicolau, às 18h00.

- Tikai apresenta filme “Boita i Raboita dês Mundu “, no Centro de Interpretativo “Kintal di Nôs Djentis”, em São Jorge dos Órgãos, às 19h00.

- Música ao vivo com a Banda Julinho, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Deise, no restaurante Plaza Park, na Praia, às 20h00.

- Concerto musical com Toi Pinto e Banda, com convidado especial Braz de Andrade, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Poesia No Feminino, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Festival São José 2023, no Polivalente Trás de Monte, Tarrafal de Santiago, às 22h00.

- Dancin Days Absoluto Kizomba com DJ Thiago e convidados, no Eclipse Bar Lounge, na Praia, às 21h00.

Sábado

- Festival Nha Kodé, no espaço L, na Praia, às 10h30.

- Música ao vivo com Trio di Fogo, no espaço Tronko, na Praia, às 17h00.

- “Chá e Batuku”- conversa e concerto, na rua OMCV, em Santa Cruz, às 19h00.

- Live Show com Ineida Moniz, no espaço Poial Lounge, na Assomada, às 21h00.

- Festival São José 2023, na placa desportiva de Trás-os-Montes, no cencelho de Tarrafal de Santiago, às 22h00.

- “Bói de Rabecada” com o violonista Zé Cakai, no espaço Manel D`Novas, em Mindelo, às 22h00.