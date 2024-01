PJ desmantela plantação de cannabis em Santa Catarina de Santiago

A Polícia Judiciária (PJ) informou que no âmbito de investigação de crime de tráfico de estupefaciente, foi apreendido 400,5 quilogramas de ervas botânica, que submetido ao teste rápido, reagiu positivamente para Cannabis e seus derivados, na localidade de João Bernardo, Santa Catarina de Santiago.

De acordo com as informações avançadas pela PJ, a apreensão foi feita numa operação policial realizada na passada quarta-feira, 22 de Março, através da Unidade de Investigação Criminal da Assomada (UICA).

A PJ informa que as plantações de cannabis estavam distribuídas em várias pequenas parcelas de propriedades agrícolas, camufladas com outras plantas e irrigadas com reservatórios de água e vários tubos de dimensões diferentes.

A PJ sublinha ainda que a operação foi acompanhada pelo Procurador da República da Comarca de Santa Catarina, detentor do processo em investigação, juntamente com um especialista do Laboratório da Polícia Científica (LPC) que realizou os testes rápido preliminar do estupefaciente.

As autoridades avançam que seguindo os preceitos legais e dada a quantidade da apreensão, bem como o local de difícil acesso, o Procurador da República Comarca de Santa Catarina ordenou a incineração da droga, ainda no local.

A referida operação contou com apoio de efectivos da Direcção Central de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, bem como efectivos da Polícia Nacional de Santa Catarina de Santiago.