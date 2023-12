Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky faz escala técnica no Sal e encontra-se com Ulisses Correia e Silva

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez na tarde deste sábado uma escala técnica de uma hora na ilha do Sal, tendo mantido neste tempo um encontro de cortesia com o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva.

O avião que transportava o Presidente da Ucrânia aterrou no Sal perto das 15:00 e Zelensnsky era aguardado pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que, na ocasião, reafirmou o suporte de Cabo Verde à “causa justa da Ucrânia”.

Numa breve declaração à imprensa, o presidente ucraniano agradeceu ao primeiro-ministro, pelo facto de Cabo Verde ter apoiado o seu país junto das Nações Unidas, depois do ataque russo a 24 de Fevereiro de 2022.

“Estamos muito gratos à voz que apoiou a nossa soberania, contra os ataques russos e a nossa integridade territorial”, referiu.

“Tivemos tantas perdas e tantos ataques russos, mas hoje não podemos ter medo disso, temos que permanecer fortes. Estou feliz por termos pessoas tão fortes, que lutam pela liberdade, pelas suas famílias, e pelos seus filhos”, reforçou o líder ucraniano.

Zelensky lembrou ainda de tantos outros conflitos no mundo que neste momento influencia as ajudas à Ucrânia, entretanto disse que o seu povo “continua forte” porque estão do “lado certo e em casa”.

“Será muito difícil para nós sem a ajuda dos Estados Unidos e do mundo livre, sem ajuda militar ou financeira e até mesmo apoio político. Será mais difícil para nós. É muito complicado, mas como eu disse, à semelhança do que fizemos no dia 24 de Fevereiro, há dois anos continuaremos fortes e estaremos em casa, porque é a nossa casa, é a nossa Ucrânia.”, apontou o presidente ucraniano.

Por seu lado, Ulisses Correia e Silva salientou que esta curta paragem do presidente Ucraniano, significa uma “distinção e mais uma oportunidade” de Cabo Verde reafirmar o apoio à integridade da Ucrânia.

“Uma causa pela democracia, pela soberania, pela integridade territorial e pela sua livre escolha de integração na União Europeia, cujo processo está em curso”, afirmou.

“Também comungamos de valores partilhados muito fortes. Também temos uma história, um país que foi colonizado, que depois passou pelo regime de partido único, um país que lutou pela democracia e liberdade e que coloca estes valores no primeiro nível, por isso fazemos esta mesma leitura quando outros países são afetados nestes valores e na sua soberania”, reforçou.

Num momento em que outros focos de atenção vão surgindo e uma “eminente” diminuição de apoios à Ucrânia para fazer face à guerra se faz sentir, o primeiro-ministro disse acreditar que os Estados Unidos da América “não deixará de intervir, suportando a Ucrânia”, já que mais do que uma guerra, coloca em causa o “equilíbrio geopolítico”.

Volodymyr Zelensky deixou o aeroporto internacional Amílcar Cabral no Airbus A319 presidencial, por volta das 16:00, a caminho da América Latina.