Ministério do Mar apresenta versão final da Estratégia Nacional para o Mar 2023-2033

O Governo prepara a apresentação da Estratégia Nacional para o Mar 2023-2033 e respectivo plano de acção, instrumento de planeamento, operacionalização e implementação do desenvolvimento económico e social, ligado ao mar e às actividades económicas por ele suportado.

O Ministério do Mar informou que o ateliê de apresentação deve ocorrer no dia 19, na sala de conferência da Câmara de Comércio do Barlavento, no Mindelo, ao que deve seguir uma sessão de debate/esclarecimentos.

A mesma fonte esclareceu que Estratégia Nacional para o Mar 2023-2033 partiu da responsabilidade da Direção Nacional de Política do Mar (DNPM) de propor e elaborar medidas que promovam a competitividade do sector, visando fazer do país uma plataforma logística marítima no Atlântico Médio.

Será, continuou, um documento que pretende ser “integrador e holístico” de todas as valências de actividade nacional, e dará respostas aos “grandes desafios” da década e reforçará a posição e visibilidade de Cabo Verde na região e no mundo, enquanto uma Nação “histórica e geograficamente marítima”.

A mesma fonte reafirma a importância do mar e o sector da economia marítima, como um dos “pilares fundamentais” para construir uma economia de circulação e uma transição gradual para a Economia Azul, como estipulado no programa do Governo.

O documento será apresentado pelo consultor Franklin Chagas, da empresa Mundi Consulting.