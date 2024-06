Parlamento: Ministra anuncia plano estratégico de recursos humanos para o Sistema Nacional da Saúde

A ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, anunciou hoje, no parlamento, um plano estratégico de recursos humanos para o Sistema Nacional da Saúde que visa garantir que os profissionais estejam sempre preparados para enfrentar os desafios emergentes.

A governante fez este anúncio no debate parlamentar sobre a situação da saúde em Cabo Verde, proposta do grupo parlamentar do PAICV, no qual apontou os avanços significativos e ambições futuras no âmbito da saúde no País, tendo anunciado também a deslocação médica especializada regular para todos os territórios nacionais.

“Olhando para o futuro próximo, é com grande satisfação que anuncio a inauguração e aprovação de um inovador plano estratégico de recursos humanos para o nosso Sistema Nacional de Saúde. Este plano fruto de um trabalho meticuloso e colaborativo estabelece directrizes claras para optimizar a gestão do nosso mais valioso activo, os profissionais de saúde”, declarou Filomena Gonçalves.

“Com este plano pretendemos não só atrair, mas também reter e desenvolver talentos garantindo que o nosso pessoal esteja sempre no auge da competência e preparado para enfrentar os desafios emergentes no campo da saúde”, acrescentou.

Destacou ainda as vantagens multifacetadas do plano que irá promover um ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo e leva mural e a satisfação dos trabalhadores e “mais importante” traduzindo em cuidados de saúde de “maior qualidade” para a população.

Conforme reforçou Filomena Gonçalves, trata-se de uma ferramenta vital para assegurar que o sistema de saúde cabo-verdiano se mantenha “resiliente adaptável” e alinhado com as melhores práticas internacionais contribuindo assim para a sustentabilidade e eficiência do sistema de saúde em Cabo Verde.

Entretanto, por outro lado, disse que a jornada rumo à melhoria contínua do sector da saúde no País tem sido marcada por “conquistas notáveis”, nomeadamente a implementação de um robusto sistema de informação sanitária aliada à integração das novas tecnologias tem sido um marco no sector, proporcionando eficiência precisão e acessibilidade nos cuidados de saúde.

No que tange ao fornecimento de medicamentos anunciou o fortalecimento do sistema farmacêutico nacional, actualmente Cabo Verde conta com 32 farmácias públicas estrategicamente distribuídas para garantir o acesso aos medicamentos essenciais.

A ministra vincou, igualmente, que este ano o investimento em medicamentos ascende a 655.949.018 escudos, um aumento significativo, conforme referiu, destacando ainda a gestão eficiente de recursos que permitiu evitar rupturas por exemplo de insulinas, garantindo a continuidade de tratamento para os cidadãos.

“Também celebramos a entrada de mais de 500 novos profissionais no nosso sistema de saúde, um reforço significativo que promete cuidados de saúde mais abrangentes e eficazes.

“A deslocação regular de especialistas para as ilhas do Fogo, Brava, São Nicolau e Boa Vista reflecte o nosso empenho em assegurar que cuidados de saúde de alta qualidade seja um direito de todos”, indicou.

A governante anunciou ainda, nesta linha, uma iniciativa que classificou de “transformadora” que iniciará no próximo dia 13 de Dezembro, a começar pela ilha do Fogo, a deslocação médica especializada, visando dinamizar as evacuações internas necessárias para tratamentos especializados enfrentando directamente um dos maiores desafios do arquipélago, a distribuição equitativa dos recursos de saúde.

“Com esta iniciativa especializada altamente qualificada deslocar-se-ão regularmente às diferentes ilhas, começando pela ilha do Fogo para fornecer atendimentos especializados directamente a quem precisa”, sustentou Filomena Gonçalves.

Esta medida, segundo a ministra, vai optimizar o uso dos recursos, garantindo também o direito fundamental à saúde, acessível a todos os cabo-verdianos, assegurando uma saúde mais “inclusiva e equitativa” em todo território nacional.

A governante reiterou ainda o compromisso com a melhoria contínua do sector da saúde em Cabo Verde visando um futuro “mais próspero e saudável”.