Ministra da Justiça realça “papel fundamental” dos profissionais de saúde no avanço da Medicina Legal

A ministra da Justiça, Joana Rosa, realçou hoje o “papel fundamental” dos profissionais de saúde em cooperar, nomeadamente, na preservação de evidências, e na realização de exames, com vista ao avanço da Medicina Legal em Cabo Verde.

Joana Rosa falava à imprensa no âmbito do “Fórum sobre actuação da Medicina Legal e sua importância no combate a crimes contra crianças e adolescentes”, destinado aos profissionais da área da saúde.

“Os profissionais de saúde porque são fundamentais por aquilo que é o sucesso do Instituto da Medicina Legal, em cooperar com o Instituto de Medicina Legal na preservação de evidências, na realização de exames, e mesmo na colaboração em relação a parte que tem a ver, por exemplo, com a tanatologia”, ressaltou.

Segundo sublinhou, o papel dos profissionais de saúde tem que ser evidenciado para que o instituto possa ter sucesso, e, sobretudo, para que a Medicina Legal possa conhecer avanços em Cabo verde, do ponto de vista daquilo que é também o papel do Instituto em assessorar os tribunais, na clarificação de determinadas situações.

O objectivo do fórum, avançou, é uniformizar a linguagem desses profissionais e dos que fazem parte desse Instituto, de modo que contribuam para uma justiça cada vez “mais justa”.

Afirmou que neste momento o foco é nas crianças por entenderem que a violação e exploração sexual contra crianças é uma temática que está na agenda e vem sendo sempre uma das recomendações das Nações Unidas.

“E para o sucesso do estudo, da implementação, e desta temática vamos é colocar na agenda este tema para que os cabo-verdianos possam entender a utilidade do Instituto para a justiça, para a vida de cada um de nós também, e por aquilo que o Instituto tem que necessariamente estudar”, disse.

Para isso, defendeu a interdisciplinaridade e o envolvimento de vários departamentos governamentais, de modo que cada um possa fazer o seu trabalho e contribuir para a protecção das crianças evitando práticas de violações.

A Medicina legal é uma especialidade médica e jurídica que através de conhecimentos técnico-científicos de Medicina é utilizada para o esclarecimento de factos da justiça.

É uma área abrangente que, para além de dedicar na resolução de casos envolvendo mortos, também engloba casos de avaliação de pessoa viva, desde casos de agressão física e do abuso sexual.