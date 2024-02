Lula da Silva sublinha importância de África em encontro com Ulisses Correia e Silva

​O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu esta terça-feira o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e sublinhou o interesse do Brasil pelo continente africano no seu novo mandato.

"O Brasil acredita na cooperação sul-sul solidária, com benefícios mútuos e baseada em experiências compartilhadas", disse Lula da Silva, numa cerimónia no Ministério das Relações Exteriores, em Brasília.

O Presidente brasileiro declarou ainda que o seu governo está particularmente interessado em retomar a cooperação com os países africanos, que praticamente ficou congelada durante o mandato do seu antecessor, Jair Bolsonaro.

Lula da Silva manifestou ainda a intenção de reforçar com Cabo Verde os programas de assistência técnica que o Brasil mantém com o país nos domínios da agricultura e, sobretudo, da educação.

Neste último domínio, Lula da Silva citou como exemplo a Universidade de Cabo Verde, que foi criada em 2004, quando estava no seu primeiro mandato, com apoio técnico do Brasil e de Portugal.

Lula da Silva anunciou ainda que pretende viajar para África pelo menos duas vezes este ano, em princípio em Julho e Agosto.

A primeira viagem será a São Tomé e Príncipe, para participar na cimeira anual da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), da qual fazem parte Brasil e Cabo Verde, além de Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal e Timor-Leste.

A segunda viagem será à África do Sul, em Agosto, onde se realizará a cimeira anual do fórum BRICS, que inclui também o Brasil, a Rússia, a Índia e a China.