Chefe do Governo reitera compromisso na luta pela melhoria das condições de trabalho

O primeiro-ministro endereçou hoje uma mensagem de reconhecimento a todos os trabalhadores, reiterando o compromisso do Governo na luta pela melhoria das condições de trabalho no País.

Ulisses Correia e Silva fez esta observação na sua página oficial na rede social Facebook, em mensagem alusiva ao Dia do Trabalhador, que se assinala hoje, explicando que a dedicação, esforço e empenho de cada trabalhador “são fundamentais” para o progresso e desenvolvimento de Cabo Verde.

“O nosso Governo tem trabalhado incansavelmente para melhorar as condições de trabalho, garantir a estabilidade no emprego e promover a formação profissional, sempre com o objectivo de proporcionar um futuro mais próspero e digno para todos os cabo-verdianos” disse o chefe do Governo.

Por outro lado, reiterou o compromisso em continuar a lutar pelos direitos dos trabalhadores, a promover a igualdade de oportunidades e a impulsionar o país rumo a um futuro mais justo e promissor.

“Neste Dia do Trabalhador celebremos juntos as conquistas alcançadas e renovemos a nossa determinação em enfrentar os desafios com coragem e resiliência”, assinalou.

Entretanto, para assinalar o Dia do Trabalhador, o Sindicato da Indústria, Serviço, Comércio, Agricultura e Pesca (SISCAP) afirmou que hoje os trabalhadores vão sair à rua em várias ilhas, num “sinal de protesto” contra a actual situação laboral em Cabo Verde.

Este anúncio foi feito em conferência de imprensa pelo sindicalista e coordenador da Plataforma Unir e Resgatar a União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical (PUR UNTC-CS), Eliseu Tavares, explicando que esta manifestação visa chamar a atenção do Governo dos problemas que vêm “apoquentado” os trabalhadores e famílias cabo-verdianas.

Eliseu Tavares disse que a realização desta manifestação saiu do encontro entre os sindicatos de várias ilhas que estiveram reunidos na semana passada, na Cidade da Praia.

Conforme este sindicalista, durante o encontro constataram que a situação laboral em Cabo Verde tem afectado “profundamente” a vida dos trabalhadores e das respectivas famílias com efeitos “nefastos e preocupantes” na vida social do País e das ilhas.

O Dia do Trabalho ou Dia Internacional do Trabalhador é comemorado anualmente no primeiro dia do mês de Maio em diversos países do mundo.

Esta data representa o momento que os empregados e os empregadores têm para refletir sobre as legislações trabalhistas, normas e demais regras de trabalho.

Nesta data também é homenageada a luta dos trabalhadores que reivindicavam por melhores condições trabalhistas.

Graças à coragem e persistência dessas pessoas, os direitos e benefícios atuais dos quais usufruímos foram conquistados.