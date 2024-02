PM afirma que conferência internacional foi sucesso e reconhece alinhamento dos parceiros

O Primeiro-ministro afirmou, esta sexta-feira, que a conferência internacional dos parceiros realizada na Boa Vista foi um sucesso e reconheceu o alinhamento, engajamento e sentido de compromisso dos parceiros.

“A conferência foi um sucesso. E as conclusões demonstram isso. Por isso, gostaria de agradecer a confiança dos parceiros pelo desempenho positivo PEDS I executado em um contexto muito difícil de crises. Estou a falar do período 2017-2021. A confiança também da resposta que Cabo Verde soube dar. Em contexto de crises, tripla crise”, discursou o governante durante o encerramento do fórum.

Ulisses Correia e Silva destacou ainda a confiança derivada dos resultados da recuperação económica que ainda está em curso e que permitiu o país não só retomar os níveis de 2019 no turismo e ultrapassar, assim como sair de uma contracção económica de 19,3% para um crescimento de 7% em 2021 e 17,7% em 2022.

Mas, frisou, ainda há um largo caminho pela frente uma vez que existem incertezas, existem riscos.

“Gostaria de reconhecer o alinhamento, o engajamento e o sentido de compromisso dos nossos parceiros. Os parceiros de desenvolvimento bilateral, multilateral, as instituições financeiras internacionais e a confiança dos operadores privados, dos empresários, investidores nacionais, dos empresários, investidores estrangeiros, dos empresários investidores da nossa diáspora. E agradecer. Porque Cabo Verde de facto que está em causa, é Cabo Verde que nos tem aqui reunidos e é Cabo Verde a razão de ser de todo este trabalho”, pontuou.

Em declarações aos jornalistas, o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, reiterou o sucesso da conferência e apontou que a parte mais importante do evento foi conseguir um alinhamento em relação ao futuro junto aos parceiros.

“Estamos alinhados em relação à transição energética, estamos alinhados com a necessidade de nós criarmos mais empregos, empregos qualificados, empregos dignos para os jovens cabo-verdianos, estamos de acordo em relação a Cabo Verde ter de ser um país inclusivo e social, mas precisa ter uma economia diversificada, uma economia resiliente, uma economia que é capaz de gerar riqueza e de gerar oportunidades para os seus jovens”, explicou.

Durante dois dias, 27 e 28, o Governo organizou a conferência internacional dos parceiro cujo objectivo foi mobilizar recursos para a implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentado (PEDS II 2022-2026).