Sessão da AMSV suspensa… mais uma vez

​A sessão ordinária da Assembleia Municipal em São Vicente (AMSV) voltou a ser suspensa esta quinta-feira. Não houve consenso entre os eleitos municipais para a apreciação do relatório de actividades de 2022 da Câmara Municipal.

A sessão ficou-se pela tentativa de aprovação da agenda dos trabalhos. Com a retirada do ponto 4, referente à análise do plano de actividades, os deputados municipais entenderam que não havia motivos para continuar com os trabalhos.

Em representação da UCID, a deputada Zuleica Cruz lamentou o que classificou de “falta de vontade política”.

“O momento em que vivemos é difícil, já vamos em dois anos e seis meses deste mandato e questionamos o que é nós, enquanto eleitos municipais, temos feito para fazer jus á confiança que os sanvicentinos depositaram em nós. Há muitas coisas (…) que devem ser passadas pelo crivo da Assembleia Municipal, assuntos de interesse da população que estão engavetados porque nem a Câmara, nem a Assembleia funcionam (…). A UCID lamenta esta situação, porque muitos assuntos ficaram pendentes, mais uma vez. Quando não há vontade política das outras forças, não há como fazer diferente”, lamentou.

A suspensão dos trabalhos foi aprovada com votos favoráveis do MpD, do PAICV e do MIMS. A UCID votou contra.

O líder da bancada do MpD, Flávio Lima, destacou que leituras diferentes da lei impediram a análise do relatório de actividades.

“Saímos um pouco frustrados, porque viemos com intenção de apreciar o relatório. Diferentemente do plano de actividades e da conta de gerência, o relatório de actividades não exige a obrigatoriedade de ser apreciado pela Câmara Municipal. A oposição tem um outro entendimento. Não tendo o relatório na agenda dos trabalhos e sendo uma sessão ordinária, achamos que não havia condições para continuar com a sessão”, referiu.

Para Odair Cruz, líder da bancada do PAICV, a sessão foi convocada com atropelos à lei.

“Esta sessão não deveria estar a acontecer da forma como foi convocada, entendemos que houve atropelos as leis, e acabámos por votar a sua suspensão porque não podemos, de forma alguma, transformar uma sessão ordinária numa sessão extraordinária, porque esta sessão foi convocada exclusivamente para discussão do documento. Não podíamos continuar com os trabalhos após a sua retirada”, assegurou.

Na mesma linha, Albertino Gonçalves, do Movimento Más Soncent, acusa a UCID de contradição.

"Viemos cá hoje, mais uma vez, gastar dinheiro dos sanvicentinos porque a presidente da Assembleia insistiu em trazer um documento que não estava em conformidade legal. Não há intenção nenhuma em fazer bloqueio. A UCID está a mostrar agora uma posição que não teve no ano passado, o que eu chamo de desonestidade política”, afirmou.

A Assembleia Municipal em São Vicente não realiza sessões há mais de um ano devido à falta de entendimento na gestão da autarquia entre os partidos da oposição e o presidente eleito.

A UCID anunciou na semana passada um entendimento com o MpD, no sentido de se ultrapassar o impasse e garantir o “funcionamento integral” da edilidade.

O memorando, que deverá ser assinado em breve, resulta de um entendimento alcançado entre os líderes dos dois partidos, realizado em Fevereiro. O PAICV refere que foi excluído do alegado acordo.