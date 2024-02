“Não temos que estar de acordo com o que diz o Presidente da República” – PM

Ulisses Correia e Silva diz que críticas do Presidente da República é apenas opinião e que o Governo não tem de estar de acordo com o que diz.

Ulisses Correia e Silva fez esta afirmação à imprensa, reagindo à declaração do Presidente da República, à margem da Conferência Internacional de Parceiros.

“É uma opinião do Presidente da República, assim como há várias outras opiniões. Nós não temos de estar de acordo. Não é lei, é a opinião do Presidente da República e cabe aos analistas fazerem a sua avaliação. O PR tem voz e faz da sua voz sentir não temos de estar de acordo com aquilo que ele diz”, disse.

De referir que José Maria Neves, em declaração ao país, José Maria Neves lançou várias críticas à governação do país dizendo que Cabo Verde vive “uma atmosfera de campanha permanente” o que, no seu entender, “é extremamente corrosivo para o interesse nacional, pelo desperdício de energias e de capacidades, que são, importa sublinhá-lo, energias e capacidades da Nação”.

Uma das críticas, ainda que indirecta, foi dirigida ao sector dos transportes.

O MpD também reagiu às declarações do Chefe do Estado e defendeu que "pensamento único" foi uma característica do período do partido único. Já o PAICV considerou a mensagem do Presidente da República como um recado "oportuno e ajustado".