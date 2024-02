Dora Pires nega ilegalidade na marcação da sessão da Assembleia Municipal de São Vicente

Dora Pires refuta as acusações de ilegalidade na marcação da sessão da Assembleia Municipal de São Vicente, com início esta quinta-feira. A presidente da Assembleia Municipal diz que cumpriu o regimento e recorda que a data da sessão foi validada na conferência de representantes pelos líderes das bancadas municipais, realizada em Março.

Dora Pires falava à imprensa na tarde desta quarta-feira, em reação às declarações dos eleitos municipais do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) e um do Movimento Independente Más Soncent (MIMS) que a acusam de “atropelar as leis e os instrumentos municipais”.

“A Assembleia está a cumprir a legalidade. Marcar a sessão é obrigatório segundo o regimento. Agora, se a agenda será aprovada, caberá a Assembleia a decidir, mas temos que marcar a sessão, este é que é o ponto essencial. A plenária é soberana. Houve consenso [na conferência de representantes] e marcámos a sessão.

Dora Pires assegura que ao marcar a sessão na Assembleia Municipal está a repor a legalidade à instituição.

“Repor a legalidade é marcar as sessões. Justificámos [anteriormente] que não houve sessões porque não havia documento, agora o relatório de actividades deu entrada, pediu-se para solicitar a acta e nós solicitamo-la à Câmara Municipal. A Assembleia deve marcar a sessão e o tempo que decorre entre a convocatória até a realização da sessão, o documento pode ou não ser aprovado na Câmara. Isso já não é o ponto essencial. O ponto essencial é marcar a sessão, segundo diz o regimento”, esclarece.

Questionada sobre se houve alguma mudança na interpretação do regimento, na sequência do entendimento anunciado entre a UCID e o MpD, na Câmara Municipal, a presidente da Assembleia Municipal nega.

“Com ajuda de outros juristas, fizemos uma leitura - sem moção - do artigo 28 que diz que é obrigatória a convocação de uma sessão ordinária por trimestre. Não diz que é apenas para apreciação do relatório, das contas de gerência ou do orçamento. Há interpretações que apontam que é apenas para apreciar e aprovar estes documentos, mas o regimento não diz que é exclusivo para isso. Então, eu disse aos meus colegas que era hora de repormos a legalidade”, assegura.

A UCID anunciou na semana passada um entendimento com o MpD, no sentido de se ultrapassar o impasse e garantir o “funcionamento integral” da edilidade.

O memorando, que deverá ser assinado em breve, resulta de um entendimento alcançado entre os líderes dos dois partidos, realizado em Fevereiro. O PAICV refere que foi excluído do alegado acordo.