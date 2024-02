Das "decisões tomadas de forma enviesada" à "crispação política". Os recados do Presidente da República

Presidente da República deixou, esta quarta-feira, vários recados quanto à forma como o país está a ser dirigido. Sem se referir directamente a nenhum caso específico, ou sequer ao governo, José Maria Neves criticou o “ambiente permeável ao clientelismo e ao medo”, dizendo ainda que com “frequência a verdade é asfixiada em nome de uma verdade oficial e de um pensamento único”.

Na declaração ao país, José Maria Neves lançou várias críticas à governação do país dizendo que Cabo Verde vive “uma atmosfera de campanha permanente” o que, no seu entender, “é extremamente corrosivo para o interesse nacional, pelo desperdício de energias e de capacidades, que são, importa sublinhá-lo, energias e capacidades da Nação”.

Uma das críticas, ainda que indirecta, foi dirigida ao sector dos transportes.

“Na prestação de alguns serviços contratualizados, a qualidade tem sido decepcionante, com reclamações generalizadas pela aparente falta de competência na garantia de serviços finais aos cidadãos, que chega tarde ou não chega, originando reacções e alertas da sociedade às mais altas autoridades políticas e religiosas”, disse, acrescentando que, por causa disso, em “ vários sectores temos vindo a perder competitividade, precisamente porque as decisões são tomadas de forma enviesada e descurando contributos não negligenciáveis de outras sensibilidades políticas e sociais e de competências técnicas reconhecidas”.

Continuando a sua mensagem sem nunca se referir directamente a ninguém, José Maria Neves apontou que “são tomadas decisões cujo propósito e cuja lógica não se entende” e que essas “decisões, que são tomadas num dia para se recuar no dia seguinte, sinalizam que as mesmas não foram suficientemente amadurecidas”.

Tudo isto, defendeu José Maria Neves, “é custoso e descredibiliza os servidores públicos, a Política e os políticos, além de levar ao desgaste e ao cansaço das instituições”.

A crispação política, “um vírus que leva à polarização, ao populismo, ao extremismo e à intolerância”, foi outro dos pontos focados pelo Presidente da República que diz ser necessário “poupar Cabo Verde de solavancos desnecessários, evitáveis. Assim, urge reduzir esta grande crispação política, aumentar a confiança entre os partidos e entre actores políticos, criando as condições para um diálogo salutar e produtivo”.

Também as privatizações e as concessões foram alvo dos recados do Presidente da República que, na sua comunicação, defendeu que é “urgente recuperar o senso do justo e da Justiça, bem como evitar a privatização indébita do Estado a favor de interesses privados ou de grupos. Precisamos de uma melhoria substancial do processo decisório, com mais sofisticação na tomada de decisões, para que elas sejam mais consistentes”.

“O futuro de Cabo Verde impõe que haja, no nosso país, a prática de avaliação dos resultados das políticas públicas. A accountability tem de ser um nosso costume”, concluiu o Presidente da República.