"Apanhado de surpresa". A reacção de José Maria Neves ao aumento das tarifas nos transportes marítimos

Presidente da República disse hoje ter sido apanhado de surpresa pela actualização das tarifas dos transportes marítimos.

Questionado sobre a actualização, após a declaração que fez ao país, José Maria Neves disse foi “absolutamente apanhado de surpresa” pelo aumento das tarifas dos transportes marítimos.

“Quanto às decisões que foram tomadas tanto em relação ao aumento das tarifas dos transportes, como também em relação à adenda ao contrato de concessão dos transportes marítimos interilhas, o Presidente da República foi absolutamente apanhado de surpresa, quando a Constituição diz que o Presidente da República deve ser regular e completamente informado sobre todas as questões relativas à política interna e externa do Governo”, afirmou o Chefe de Estado salvaguardando, no entanto, que "cabe ao Governo tomar as decisões que tomou e cabe à sociedade cabo-verdiana, aos partidos políticos e aos diferentes actores políticos pronunciarem-se e tomarem as decisões que devem ser tomadas".

Também hoje, segundo a Lusa, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva terá admitido a existência de "turbulências" no que respeita à reorganização dos transportes marítimos.

“Apesar das turbulências nos transportes marítimos interilhas, vamos ultrapassar os problemas”, afirmou Ulisses Correia e Silva, ao intervir na Assembleia Nacional, na Praia, durante o debate mensal com o primeiro-ministro, na última sessão parlamentar ordinária de Abril.

“Vamos melhorar o sistema, vamos dotar Cabo Verde de um bom sistema de transportes marítimos interilhas”, afirmou o chefe do Governo, reconhecendo que a situação dos transportes é uma prioridade também para a comunidade cabo-verdiana emigrada, tema deste debate parlamentar.

O executivo anunciou na segunda-feira a suspensão das novas tarifas de cargas no transporte marítimo interilhas, embora mantendo as de passageiros, após muita contestação àquela medida.

“O Governo de Cabo Verde, em concertação com as armadoras nacionais, procedeu à suspensão temporária da medida de atualização das tarifas de transporte de cargas, a nível nacional”, anunciou o Ministério do Mar, cinco dias após a entrada em vigor dos novos preços, que geraram uma contestação generalizada no país.