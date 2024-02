UCID questiona “eficácia” das reformas e revisões curriculares

​A União Caboverdiana Independente e Democrática (UCID) volta a mostrar-se preocupada com a forma como têm sido implementadas as reformas educativas e revisões curriculares. Em causa, a alegada falta de uma abordagem científica e técnica fundamentada e sem o necessário planeamento estratégico.

Quem o diz é a deputada Zilda Oliveira que falava hoje a Imprensa, em São Vicente, numa antevisão da interpelação ao governo sobre as Políticas Públicas para Educação em Cabo Verde, proposta pelo grupo parlamentar do PAICV.

“Preocupa-nos a forma como têm sido implementadas as reformas educativas e as revisões curriculares em Cabo Verde, sem uma abordagem científica e técnica fundamentada e sem o necessário planeamento estratégico e operacional, descuidando aspectos essenciais, como a disponibilização de meios e recursos necessários à implementação, como os manuais, computadores, por exemplo, sem programas e sem sistemas de avaliação”, realça.

A UCID questiona sobre os resultados das reformas introduzidas no sistema de ensino pelo actual executivo.

“Tanto a reforma da via geral como a da via técnica foram implementadas de forma atabalhoada, às pressas, e perguntamos que resultados podemos esperar destas (…) O modelo de agrupamento implementado tem sido muito questionado. Que avaliações foram feitas a esse modelo, para que se possa determinar a sua continuidade ou não?”, pergunta.

A segunda Sessão Plenária de Abril arranca esta quarta-feira, 26, com o debate mensal com o Primeiro Ministro, Ulisses Correia e Silva, sobre “diáspora e desenvolvimento”.

A parlamentar nota que “o debate irá permitir esclarecer e equacionar soluções para os vários constrangimentos que ainda impedem os cabo-verdianos que vivem na imensa Diáspora de darem o seu contributo para o desenvolvimento do país”.

Quanto às iniciativas legislativas, os deputados deverão discutir e aprovar a proposta de lei que procede à primeira alteração à lei 13/IX/2017, de 4 de Julho, que estabelece o regime, forma de criação, estatuto do pessoal, equipamentos e orgânica das polícias municipais.

A aprovação, na globalidade, da proposta de Lei que procede à segunda alteração da lei 47/VIII/2013, de 20 de Dezembro, que aprova o Código Geral Tributário, apreciação da proposta de Lei que regula a organização, composição, competência e o funcionamento do serviço de inspecção judicial, e aprova o estatuto do seu pessoal, bem como da proposta de lei que regula a organização, composição, competência e o funcionamento do serviço de inspecção do Ministério Público, e aprova o estatuto do seu pessoal, são outros pontos em agenda .