​UCID esclarece que entendimento com MpD em São Vicente nada tem a ver com processo de perda de mandato de Augusto Neves

A UCID espera que o poder judicial decida o mais rápido possível sobre o processo administrativo de perda de mandato de Augusto Neves, como presidente da Câmara Municipal de São Vicente. O partido esclarece que o entendimento alcançado com o MpD nada tem a ver com os processos que decorrem nos tribunais.

As declarações foram feitas na noite de segunda-feira, pelo líder da bancada municipal da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática (UCID), Jorge Fonseca, durante a sua participação em mais uma edição do programa “Plenário”, espaço de debate político da Rádio Morabeza.

“O memorando é para viabilizar algumas actividades da câmara. A perda de mandado é um processo que vai continuar e estamos todos expectantes e até apelar mesmo a quem de direito que faça alguma coisa para que os processos saiam e que tenham um resultado que certamente irá beneficiar a ilha. É bom realçar que temos um processo de pedido de perda de mandato e temos uma providência cautelar que se refere à questão da pedonal”, explica.

Sobre o memorando de entendimento entre os vereadores da UCID, do MpD e o presidente Augusto Neves, Jorge Fonseca fala de algumas alterações ao documento anterior, nomeadamente a definição de competências de todos os vereadores e as respectivas áreas, assim como o montante de execução mensal de cada autarca.

O memorando deverá ser assinado brevemente, mas o líder da bancada municipal do PAICV reitera que o seu partido foi excluído das negociações que envolveram o presidente da UCID e do MpD. Odair Cruz diz que a terceira força política na edilidade mindelense não pode assinar um documento cujo conteúdo desconhece.

“O PAICV está sempre disponível para trabalhar para o bem da ilha de São Vicente. Temos feito o nosso trabalho na Assembleia Municipal, procurando sempre o melhor para a ilha e acreditamos também que os nossos vereadores na Câmara Municipal têm essa perspectiva. No entanto, não podemos assinar um documento que não conhecemos. Os nossos vereadores poderão sim assinar o documento, só que efectivamente teria que ser um documento que eles tivessem discutido e de acordo com o conteúdo”, explica.

O memorando de entendimento visa ultrapassar o impasse e garantir o “funcionamento integral” da edilidade. O documento resulta de um encontro entre o presidente da UCID, João Santos Luís, e o líder do MpD, Ulisses Correia e Silva, realizado a 21 de Fevereiro.

O anunciado memorando de entendimento entre os vereadores da UCID, o MpD e o presidente Augusto Neves esteve em debate em mais uma edição do “Plenário”, programa de debate político da Rádio Morabeza. Esta edição não contou com a presença do Movimento para a Democracia (MpD).