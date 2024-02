Governo suspende actualização de tarifas de carga inter-ilhas mas mantém as aplicadas a passageiros

O Governo anunciou, em nota divulgada pelo Ministério do Mar, a suspensão temporária da actualização das tarifas de transporte de carga inter-ilhas, mas que vai manter as aplicadas a passageiros.

A mesma fonte indicou que esta decisão é resultante de uma apreciação e análise sobre os impactos imediatos desta actualização, principalmente nas ilhas de Santo Antão e São Vicente, Fogo e Santiago, pela “forte ligação histórica e pela forte dinâmica de carga” entre essas ilhas.

“Há necessidade de ponderar o impacto que o aumento dos preços, causados pela implementação de uma metodologia racional de cálculo e das novas tarifas-base, conforme estipulado pelo despacho nº01/2023 da Direcção Nacional de Política do Mar, de 17 de abril de 2023, irá causar no preço final de bens essenciais, e na actividade, já consolidada de transporte de carga rolada”, lê-se no comunicado.

Assim, o Governo decidiu suspender a actualização das tarifas de cargas, manter as tarifas de passageiros e aprovar um modelo tarifário enquadrado na política de transportes que garanta o equilíbrio entre a sustentabilidade dos operadores de transportes marítimos e a actividade económica e comercial das ilhas.