​"O momento não é apropriado para aumento de preços dos transportes marítimos" - UCID

A União Cabo-Verdiana Independente e Democrática (UCID) entende que o momento não é apropriado para o aumento das tarifas dos transportes marítimos. O partido justifica o seu posicionamento com “o custo de vida excessivamente elevado”, disse hoje o líder João Santos Luís.

As declarações do presidente da UCID, feitas em conferência de imprensa na sua sede no Mindelo, foram feitas depois de o Governo ter divulgado, esta terça-feira, os novos tarifários do transporte marítimo de carga e de passageiros que entraram hoje em vigor. Os preços aumentaram 80% para cidadãos não residentes e 20% para residentes.

“A UCID entende que o momento por que passa a população cabo-verdiana, com um custo de vida excessivamente elevado, derivada tanto da importação da inflação, como também da subida desenfreada das taxas de importação pelo governo no ano de 2021 em vários produtos de importação, não é momento próprio para atualização de tarifas de transporte marítimo de carga e passageiros interilhas”, considera.

O partido diz não ter dúvidas de que “as pessoas estão cada vez mais pobres e milhares de cidadãos estão a enfrentar tremendas dificuldades de todo o tipo, inclusive de segurança alimentar e nutricional”.

“Os salários dos trabalhadores e o rendimento das famílias não estão sendo actualizados nem remediados como vem propalando o governo, com a tripla crise que assola o país. Não temos dúvidas que, pela nossa situação arquipelágica, as ilhas mais periféricas sofrerão um custo de insularidade maior, com um aumento excessivo de custos das mercadorias devido ao aumento médio do preço de transportes de carga geral de 17% e em outras cargas 20%”, entende.

A força política não entende o sinal que o governo dá na diferenciação dos preços de passagens dos nacionais e não nacionais, que, na sua perspectiva, pode vir a dar azo a muita polémica. Preços que João Santos Luís considera proibitivos para os não nacionais que queiram viajar entre as ilhas.

Os democratas cristãos vão mais longe e dizem que não se compreende como é que o governo assina de forma “muito atribulada” com a concessionária interilhas um contrato de passageiros e cargas com a duração de 20 anos, em que os contribuintes cabo-verdianos irão pagar cerca de 12 milhões de contos durante a vigência do referido contrato.

“E é o mesmo governo que anuncia a compra de 4 navios para entregar à concessionária. Onde está a seriedade, o rigor e a transparência neste processo que envolve os recursos dos cabo-verdianos? Na verdade, verifica-se claramente que o Governo de Cabo Verde prefere ver a sua população a emagrecer em termos económicos no dia a dia à custa das medidas de políticas mal concebidas e como se isso não fosse suficiente depara-se com aumentos frequentes de taxas e impostos quando lhe der na cabeça”, refere.

A UCID questiona se com a actualização das tarifas dos preços de transporte marítimo de carga e passageiros a subsidiação da CVI com os actuais 600 mil contos anuais vai continuar, conforme o estudo de viabilidade financeira apresentado inicialmente.