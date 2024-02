​Governo considera "normal" manifestação anunciada para o 1.º de Maio

O Primeiro-ministro reage com naturalidade à manifestação dos trabalhadores contra o aumento do custo de vida, marcada para o dia 1 de Maio. Ulisses Correia e Silva diz que os protestos fazem parte de um Estado democrático.

“Normal. As manifestações fazem parte de um Estado democrático e as pessoas, as instituições, têm todo o direito de se manifestarem desde que o façam dentro do cumprimento das normas, das leis, com civismo, com tranquilidade. Não há nada a apontar relativamente àquilo que é a vontade das associações ou sindicatos de se manifestarem”, diz.

As declarações de Ulisses Correia e Silva foram feitas na tarde desta quarta-feira, à imprensa, em São Vicente, à margem da cerimónia de abertura oficial da formação para os primeiros 25 polícias municipais.

Sobre a possibilidade de IVA zero no cabaz de alimentos, o chefe do Governo diz que as avaliações estão a ser feitas.

“Estamos a pensar, mas ainda não está decidido. Nós temos que fazer todo o processo de avaliação, depois em sede de concertação social discutir estes assuntos todos”, refere.

Os trabalhadores de diferentes classes profissionais vão sair à rua para uma manifestação no dia 1º de Maio – Dia do Trabalhador, em diferentes pontos do país.

A decisão do protesto, contra o aumento do custo de vida, foi tomada, esta quarta-feira, em São Vicente, durante uma assembleia geral que reuniu todos os dirigentes e delegados sindicais na ilha.

Em declarações à Rádio Morabeza, Tomás Delgado, porta-voz da reunião, explicou que a manifestação visa chamar a atenção das entidades para as dificuldades que as famílias estão a enfrentar.