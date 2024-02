Cabo Verde investiga troca de petróleo russo dentro da Zona Económica Exclusiva - PM

O primeiro-ministro confirmou, hoje, as informações divulgadas, na segunda-feira pela agência Bloomberg, que dão conta de uma carga de petróleo bruto russo trocada entre navios-tanque no norte das ilhas de Cabo Verde. Ulisses Correia e Silva diz que as investigações estão em curso, mas lembra que o arquipélago não tem meios para fiscalizar a sua vasta Zona Económica Exclusiva.

As declarações do chefe do Governo foram proferidas na tarde desta quarta-feira, em São Vicente, à margem da cerimónia de abertura oficial do curso de agentes da Polícia Municipal.

“Nós estamos a investigar para saber o que é que de facto se passou. Temos uma Zona Económica Exclusiva do tamanho do Texas e maior do que França. Para cobrirmos e fiscalizarmos toda essa zona exige meios que o país não tem disponível, mas temos parcerias e informações para podermos accionar os mecanismos quando forem necessários. Mas ainda estamos a apurar informação para saber exatamente que barcos e em que condições fizeram essa trasfega de combustível”, explica.

De acordo com a Bloomberg, um navio chamado Volans começou a transferir a sua carga de cerca de 730 mil barris para um superpetroleiro gigante chamado Scorpius no sábado. A operação foi concluída cerca de 35 horas depois.

O portal sugere que novos locais estão a ser procurados para uma actividade que tem causado preocupação entre os reguladores.

É a primeira vez, este ano, que uma carga é transferida de um navio para outro no Oceano Atlântico. Um pequeno número de trocas ocorreu perto dos Açores no meio do Atlântico no ano passado, mas não se repetiram.

Embora as transferências de navio para navio tenham um bom histórico de segurança, há riscos envolvidos.

No âmbito da guerra na Ucrânia, a Rússia tem sofrido retaliações, nomeadamente relativamente ao embargo às exportações de petróleo bruto e derivados.

Entretanto, em Janeiro, o governo russo anunciou que as receitas de petróleo e gás da Rússia aumentaram 28% em 2022, apesar das sanções e das medidas ocidentais tomadas para reduzir a dependência energética de Moscovo.

Na indústria do petróleo, a produção aumentou 2% no ano passado, para 535 milhões de toneladas, e as exportações cresceram 7%.

Em retaliação por ter invadido a Ucrânia, em 24 de Fevereiro do ano passado, a Rússia tem sido alvo de sucessivos pacotes de sanções económicas por parte dos aliados ocidentais de Kiev.