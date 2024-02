Autarcas do PAICV promovem Atelier/Conferência sobre Desenvolvimento de Cidades Justas

A Associação dos Autarcas do PAICV (AAPAICV) promove nos dias 21 e 22 de Abril, um Atelier/Conferência sobre o Desenvolvimento de Cidades Justas em Cabo Verde, com o objectivo específico de contribuir para a emergência de uma cultura de igualdade social, a par da promoção do desenvolvimento ecologicamente equilibrado.

Em conferência de imprensa, hoje, na Cidade da Praia, o Presidente da AAPAICV, Isaías Varela, destacou que um dos propósitos do Atelier/Conferência é a criação de um espaço de reflexão sobre a temática da transição urbana sustentável, na perspectiva de promoção do desenvolvimento de cidades justas no país.

O Atelier/Conferência tem o foco voltado para o debate sobre questões como: Que políticas públicas e processos políticos apoiam o desenvolvimento de uma cidade justa? Como construir uma cidade justa? Que estratégias de mobilização de recursos para o desenvolvimento de cidades justas?

Isaías Varela acredita que com este Atelier/Conferência possam ser recolhidos subsídios enformadores do planeamento urbano e suas implicações para o movimento de reforma urbana que defende o desenvolvimento de cidades justas.

“Espera-se recolher subsídios, à luz dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nomeadamente o ODS 11, cujo objectivo é - Tornar as cidades e as comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, e ODS 13, que visa - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos, a par de recolher subsídios para as respostas aos desafios do financiamento de projectos que visam a promoção de cidade justa em Cabo Verde”, avançou.

O evento destina-se, fundamentalmente, aos autarcas do PAICV, no quadro de uma maior capacitação para a boa governação municipal e promoção da economia local, mas, será, também, aberto à sociedade, e contará com reflexões temáticas por eminentes especialistas nacionais e internacionais no domínio do planeamento do desenvolvimento, em particular, a transição urbana sustentável, do desenvolvimento de cidades justas, e mobilização de recursos para o desenvolvimento local.

“Serão dois dias de intenso trabalho comportando um atelier de 3 painéis temáticos, Painel I - Desenvolvimento de Cidades Justas, Painel II - O papel das instituições e processos democráticos e Painel III - Mobilização de recursos para o desenvolvimento de Cidades Justas. Também comporta uma conferência de três apresentações temáticas, sobre a síntese das apresentações e das discussões em cada painel”, disse.

Por sua vez, a vice-presidente do Instituto para a Democracia e o Progresso, Fátima Fialho, sublinhou que o tema do Atelier/Conferência enquadra-se nos propósitos do instituto de impulsionar a busca de subsídios para a formulação de políticas públicas que visem o crescimento económico sustentável e inclusivo.

“Espera-se que a abordagem desta problemática, que vai ser feita por especialistas nacionais e estrangeiros, traga subsídios novos para a concepção e implementação de um programa das agora denominadas cidades justas. Cidades justas, no sentido de que se pretende ir além do simples ordenamento do território. Este conceito visa a criação de cidades inclusivas, cidades sustentáveis, com ampla participação dos munícipes, o que é uma abordagem nova”, disse.

Fátima Fialho acredita que o evento será uma grande oportunidade para ter contributos "importantes” para a estruturação de uma nova agenda autárquica do PAICV, nomeadamente visando às próximas eleições autárquicas em Cabo Verde.

O evento será realizado em Rui Vaz, município de São Domingos, e conta com o apoio do Instituto para a Democracia e Progresso (IDP), organização não-governamental de direito privado, que é a Fundação Friedrich Ebert, associada ao PAICV. A sessão de encerramento será presidida pelo Vice-Presidente do PAICV, João Baptista Pereira.