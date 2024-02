Ulisses Correia e Silva vence eleições internas do MpD

Mais de 90% dos militantes do MpD optaram pela continuidade de Ulisses Correia e Silva como Presidente do partido.

Ulisses Correia e Silva vai continuar a liderar o partido nos próximos cinco anos.

O resultado das eleições aponta para uma vitória com uma votação favorável a Ulisses Correia e Silva superior a 90%.

Nas primeira reacções aos resultados, Ulisses Correa e Silva disse que se trata de "uma grande vitória do MpD, porque os militantes compreenderam bem o que estava em jogo. Mais de 10 mil militantes foram votar e legitimaram novamente a minha liderança".

Para além da sua liderança, defendeu Ulisses Correia e Silva, os militantes do partido "legitimaram aquilo que é também o nosso grande compromisso de continuar a ter um MpD como partido vencedor". Por isso, assegurou "nós entramos em campo para vencer. O nosso compromisso é de vencermos as eleições autárquicas e legislativas, em 2024 e em 2026 e continuar a governar".

"As minhas primeiras palavras são para agradecer aos militantes do MpD", acrescentou o presidente do MpD. Já relativamente ao seu opositor, "quero dizer que nós fomos a eleições e que há que respeitar os resultados. A diferença é abismal. O MpD está de parabéns e é isso que interessa. Pelo país, pelo partido e estarmos cada vez mais juntos para as próximas batalhas que são decisivas relativamente às autárquicas e às legislativas".

Depois destas eleições, Ulisses Correia e Silva acredita que o MpD "vai ser mais forte, mas vamos reforçar ainda mais. Até porque há alterações a nível dos estatutos que vão permitir com que a dinâmica a nível local seja mais forte. Tudo para termos um partido cada vez mais ciente da sua missão que é servir Cabo Verde e ao mesmo tempo garantir vitórias que é o que todos os militantes esperam do MpD".

Quanto a alegadas acusações de irregularidades por parte de Orlando Dias, o presidente do MpD refutou-as dizendo que o Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral (GAPE) "funciona" e que o MpD é "uma instituição credível".

"As pessoas devem respeitar os resultados. Acho que a diferença é abismal. Não se pode vir com desculpas deste tipo que acabam sempre por atingir a instituição e nós não queremos que o MpD seja atingido com este tipo de declarações", concluiu.

Orlando Dias fala em "esquema de fraude"

Já o candidato derrotado à presidência do MpD, Orlando Dias, citado pela Inforpress, denunciou após a divulgação dos resultados provisórios “um esquema de fraude generalizado” que, alega, terá influenciado o resultado das eleições internas do partido, indicando que a abstenção verificada manifesta o descontentamento dos militantes com a actual liderança.

Segundo Orlando Dias, “o esquema montado funcionou muito bem”, e ao fim de dez anos à frente do MpD e a meio do segundo mandato enquanto primeiro-ministro de Cabo Verde, “Ulisses Correia de Silva sai fragilizado dessas eleições”, com uma parte significativa do partido a não se rever na sua liderança.

Já quanto aos votos contabilizados a seu favor "embora tenham ficado muito aquém do que esperávamos, traduzem-se numa manifestação clara de pujança, de força e do futuro das ideias que corporizamos”, defendeu, sublinhando o reforço e a necessidade de continuar a intervir e a lutar para devolver o MpD aos militantes.

“Estas eleições, como se sabe, e em várias ocasiões tivemos oportunidade de o denunciar, decorrem num contexto de grande desigualdade entre as candidaturas, com o meu adversário a beneficiar da utilização dos recursos do partido e do Estado”, assinalou.

“Mesmo assim, com um projecto que apenas teve o apoio da base e confrontado com um esquema de fraude generalizado, conseguimos o feito de levar a candidatura até ao voto”, salientou.

Resultados provisórios

Segundo anunciou o GAPE em conferência de imprensa, este domingo à noite, "estas eleições registaram uma paticipação expressiva, não havendo reclamações relevantes a registar". Segundo Silvano Barros, presidente do GAPE, havia mais de 30 mil militantes que podiam votar nestas eleições.

"Há a registar uma vitória expressiva da candidatura liderada por Ulisses Correia e Silva, com mais de 90% dos votos", apontou este responsável.

Para o responsável do GAPE o único comentário a fazer sobre as alegações de irregularidades foi que "fraude é uma palavra que não nos diz nada".

Os resultados definitivos destas eleições deverão ser conhecidos durante a manhã desta segunda-feira.