Eleições internas: Orlando Dias vota confiante na vitória para liderar MpD

​O candidato à liderança do MpD Orlando Dias exerceu o seu direito de voto em Achada Fátima, no município de Santa Cruz (Santiago), depois das 14:00 e mostrou-se confiante na vitória se as eleições forem “transparentes”.

“Pelos contactos que nós fizemos com os militantes durante a pré-campanha e campanha podemos vencer essas eleições, se, de facto, elas vierem a ser transparentes”, declarou à imprensa, o também deputado nacional.

No entanto, denunciou um conjunto de ilegalidades nas mesas de votos, nomeadamente em Ribeira Grande de Santiago, Portugal e Países Baixos que, segundo ele, não foram aceites os delegados e nem os membros da mesa que propuseram.

Em Martinho, no município de Santa Cruz, informou houve descarga prévia de votos e que têm provas, e em Eugénio Lima (Praia) que têm vídeos e fotografias com outra candidatura no local do voto e descarga prévia de 13 votos na urna.

“Portanto, já há um conjunto de irregularidades que podem, digamos assim viciar estas eleições. Nós, nas mesas e nos concelhos onde viermos a confirmar que de facto há fraude não vamos aceitar os resultados. Só vamos aceitar os resultados das mesas de votos onde as mesas foram plurais de facto e onde os nossos delegados assistiram toda a votação desde o início ao fim”, afirmou.

Caso vencer as eleições internas deste domingo, Orlando Dias adiantou que um dos primeiros passos vai ser chamar todos independentemente de que candidatura pertencerem durante o processo para fazerem parte do conjunto do sistema MpD, para que possam estar unidos para os próximos embates eleitorais, e também chamar Ulisses Correia e Silva para continuar como primeiro-ministro até 2026.

Entretanto, notou que o primeiro-ministro vai ter de articular a sua equipa no sentido de fazer inovações, criatividades e corrigir aquilo que está errado na Governação.

E se perder as eleições, garantiu que vai continuar na vida política, que vai estar disponível para o partido, que vai continuar a dar o seu contributo para que as coisas possam melhorar dentro do MpD e a nível do País e que continuará a defender todas as suas propostas.

Aos militantes do MpD pediu serenidade, insistindo que todos são do mesmo partido, e que a democracia interna deve ser exercida, que o MpD é um partido da liberdade e da democracia e que o partido deveria ser exemplo.

Em relação ao processo, Orlando Dias mostrou-se triste por haver casos de fraudes nas mesas de votos.

“Caso perder vou ser leal ao MpD e não ao Ulisses Correia e Silva. Ulisses Correia e Silva é temporário e há-de sair do partido, só que caso eu vença, todos serão chamados e caso eu perca as eleições é evidente que seria candidato nas próximas eleições, e vou continuar a insistir até um dia liderar o MpD, porque sei que as minhas ideias são melhores para o partido e para o País”, comprometeu-se.

A votação arrancou às 09:00 em várias mesas no País e na diáspora e termina às 18:00, estando prevista a divulgação dos resultados provisórios às 19:00.