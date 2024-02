Eleições internas: Ulisses Correia e Silva espera um MpD “mais forte e engajado”

​O candidato a presidente do Movimento para a Democracia (MpD), Ulisses Correia e Silva, garantiu hoje que a concorrência não irá fragilizar e dividir o partido e que espera um MpD “mais forte” e “engajado” após as eleições internas.

Ulisses Correia e Silva fez esta afirmação à imprensa, momentos após exercer o seu direito de voto, no Liceu Abílio Duarte no Palmarejo, como candidato nas eleições internas para presidente do MpD realizadas este domingo.

“A expectativa é que haja boa participação quer aqui no País, quer na diáspora, que a democracia interna mostre o seu vigor de um MpD fortemente mobilizado com os seus militantes a fazer a democracia interna acontecer, o que é muito bom não só para o momento, mas para o futuro próximo”, declarou.

Questionado que MpD espera das eleições internas que irá também eleger delegados à XIIIª Convenção Nacional, perspectivou um MpD mais forte, engajado, salientando que esta campanha teve o condão de mobilizar e fazer com que o partido se sinta vivo e com vontade da acção política.

“Depois será a preparação para a convenção que eu espero que seja uma grande festa da democracia, liberdade do MpD e a preparação para os novos embates, aqueles que de facto vão nos confrontar como nossos adversários, quer nas autárquicas quer nas legislativas”, declarou.

Destacou a adesão muito boa por parte dos militantes, nestas eleições internas que têm a candidatura do militante do MpD, Orlando Dias, frisando, por outro lado, que as acções desenvolvidas a nível nacional e da diáspora mostram que o partido está vivo e activo.

Instado, por outro lado, se a concorrência interna de Orlando Dias não divide o partido, Ulisses Correia e Silva disse que não, lembrando que a democracia permite que haja candidaturas adversárias ou posicionamentos contrários no seio do mesmo partido.

No entanto salientou que quando um cidadão se disponibiliza para se candidatar há a necessidade de o mesmo aceitar os resultados logo após o apuramento dos resultados das eleições, afiançando que não teme a existência de dois MpD após as eleições.

“Não temo dois MpD depois das eleições, não há necessidade e não há nenhuma vantagem em fazer qualquer divisão pós-eleitoral. Depois é acostumar com isso porque tem de ser a dinâmica dos partidos políticos não só a nível dos eventuais candidatos a presidente, mas a nível também das comissões, das concelhias, comissões políticas da diáspora, acostumar-nos a esta dinâmica eleitoral”, afirmou.

Ulisses Correia e Silva declarou ainda que caso for eleito não irá excluir os apoiantes da candidatura de Orlando Dias, mas alertou, que quando as listas para os diversos órgãos do MpD estiverem a ser feitas, o partido terá de fazer as suas escolhas relativamente aos nomes que as irão integrar.