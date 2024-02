Ulisses Correia e Silva saúda acordo entre o Presidente da Câmara Municipal de São Vicente Augusto Neves, e os vereadores da UCID

​O primeiro-ministro cabo-verdiano e líder do Movimento para a Democracia (MpD, maioria) anunciou hoje um acordo com os vereadores do partido UCID, oposição, para viabilizar a governação da Câmara de São Vicente, a segunda maior do país.

“Saúdo o acordo entre o presidente da Câmara, Augusto Neves, e os vereadores da UCID [União Caboverdiana Independente e Democrática] para a viabilização da governabilidade do município de São Vicente”, escreveu hoje Ulisses Correia e Silva na sua conta oficial de primeiro-ministro na rede social Facebook.

“Na qualidade de presidente do MpD, empenhei-me em conjunto com o presidente da UCID, João Luís, para tornar realidade um acordo importante para a ilha de São Vicente”, acrescentou na mesma mensagem, precisamente na véspera das eleições internas para a liderança do partido no poder em Cabo Verde, que Ulisses Correia e Silva disputa com Orlando Dias, este domingo.

Augusto Neves, candidato pelo MpD, foi reeleito nas eleições autárquicas de outubro de 2020 presidente da Câmara Municipal de São Vicente, mas sem maioria, necessitando do apoio dos três eleitos do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) e dos dois da UCID para governar, o que não tem acontecido, com trocas de acusações constantes e o chumbo de várias propostas de parte a parte.

Entretanto, os cinco vereadores da oposição entregaram em novembro, no tribunal local, um processo pedindo a perda de mandato do presidente da autarquia (que conta com mais três vereadores eleitos pelo MpD), mantendo-se o município em situação de ingovernabilidade desde o início do mandato.

São Vicente é a segunda mais populosa e importante ilha e município do país, considerada a capital cultural de Cabo Verde.

Na sexta-feira, o autarca Augusto Neves afirmou aos jornalistas, à margem das comemorações dos 144 anos da cidade do Mindelo, ilha de São Vicente, que iria assinar “a qualquer momento” um memorando de entendimento com a UCID para “harmonizar o ambiente” na câmara e terminar projetos.

“Tem de ser através de acordos, diálogo e de conversa na Câmara Municipal e também na Assembleia. Penso que da conversa do primeiro-ministro e presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva, e da conversa com o deputado e presidente da UCID, João Luís, e as respetivas direções dos partidos, chegamos a um consenso que vai haver diálogo e que concordamos com as propostas dos dois partidos para podermos terminar este mandato”, disse ainda Augusto Neves.