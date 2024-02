​UCID anuncia entendimento com MpD para ultrapassar impasse na Câmara de São Vicente

Os vereadores e o presidente da Câmara Municipal de São Vicente assinam, em breve, um memorando de entendimento no sentido de se ultrapassar o impasse e garantir o “funcionamento integral” da edilidade. O documento resulta de um entendimento alcançado entre os líderes do MpD e da UCID, anunciou hoje o presidente dos democratas cristãos.

Em conferência de imprensa proferida, esta manhã, na sua sede em São Vicente, o presidente da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática (UCID), João Santos Luís, explicou que do encontro com o presidente do Movimento para a Democracia (MpD), Ulisses Correia e Silva, a 21 de Fevereiro, saiu a decisão de refazer o memorando anterior que não foi cumprido porque só foi rubricado pelos vereadores.

“Nós já fizemos este ajustamento no memorando. O documento está em vias de assinatura entre o presidente da Câmara e todos os vereadores. Achamos que o anterior memorando não teve eficácia exactamente porque o presidente da Câmara não terá assinado o documento e este, como vai ser assinado pelos vereadores e pelo presidente da Câmara e ao mesmo tempo vai ser monitorado pelos presidentes da UCID e do MpD no sentido de darem garantia de cumprimento escrupuloso do documento”, explica.

De acordo com João Santos Luís, entre as alterações consta a definição de competências de todos os vereadores e as respectivas áreas, assim como o montante de execução mensal de cada autarca, que ficou decidido em cem mil escudos mensais, totalizando 1200 contos por ano. Caso o valor ultrapasse o montante estipulado, o aval deve ser dado pelo edil Augusto Neves.

O líder da UCID refere que São Vicente, que está a ser gerido sob o regime de duodécimos, precisa de um entendimento para dar seguimento às obras orçamentadas e iniciadas em anos anteriores.

“Nomeadamente o polidesportivo da Zona Norte, ex-Registo Civil e futuro edifício da Assembleia Municipal, Esplanada da Praça Nova, Mercado Municipal, Miradouro do Monte Gude e respectivo acesso, habitações de classe social iniciadas em várias zonas, a situação dos Bombeiros Municipais, entre outras decisões e obras que precisam de continuidade”, aponta.

Recorde-se que o MpD venceu as eleições de 25 de Outubro de 2020, em São Vicente, mas sem maioria absoluta. Na Câmara, conseguiu quatro mandatos. A UCID elegeu três vereadores e o PAICV dois. Desde então, são várias as denúncias, de ambos os lados, sobre a falta de entendimento na gestão da autarquia entre os partidos da oposição e o presidente eleito.

No início de Novembro, os vereadores da UCID e do PAICV pediram a perda de mandato de Augusto Neves como presidente da autarquia. Os eleitos apontam “um conjunto de ilegalidades” alegadamente praticadas pelo edil desde 2020.