Mindelo acolhe VIII Reunião Ministerial da ZOPACAS e assume sua coordenação por dois anos

A cidade do Mindelo acolhe na próxima terça-feira, 18, a VIII Reunião Ministerial da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS), no Centro Científico e Oceanográfico. A Declaração e o Plano Acção de Mindelo, são dois principais documentos a serem aprovados nesta Ministerial e oferecerão linhas orientadores de toda a acção a ser desenvolvida nos próximos anos, segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Durante uma conferência de imprensa realizada hoje, Rui Figueiredo Soares referiu que esta reunião da ZOPACAS estava agendada para Novembro do ano passado em Mindelo mas não foi possível a sua concretização. Entretanto, avançou que 17 dos 24 países integrantes confirmaram a sua participação e que outros, eventualmente, irão confirmar à última hora. A VIII Reunião Ministerial da ZOPACAS é antecedida de uma reunião de Pontos Focais no dia 17. “Cabo Verde disponibilizou-se para acolher esta VIII Reunião Ministerial, assumir a coordenação das actividades da Zona por dois anos, e propõe-se contribuir para sua redinamização, ciente do vasto potencial de cooperação existente entre países dos dois lados do Atlântico”, disse. As áreas de cooperação vão desde o diálogo político, passando por paz e segurança, defesa, desenvolvimento económico e questões financeiras, os oceanos e os recursos marinhos, as mudanças climáticas, os transportes e comunicações, a prevenção e o combate à criminalidade internacional, o terrorismo, entre outros. “Cabo Verde, ao assumir a coordenação das actividades da ZOPACAS, procurará promover o reforço dos princípios e objectivos deste importante Fórum, sobretudo no que toca à promoção da troca de experiências no domínio da inovação, de modo a que todo o potencial existente nos diferentes países seja desenvolvido de forma partilhada, propiciando o desenvolvimento sustentável de todos os Estados integrantes da Zona”, afirmou. Segundo o governante, as actividades a desenvolver neste domínio irão ao encontro de toda a estratégia nacional para os oceanos e da economia azul, assumida como um dos principais aceleradores da economia nacional, no âmbito do PEDS. A Declaração e o Plano Acção de Mindelo, os dois principais documentos a serem aprovados nesta Ministerial, oferecerão linhas orientadores de toda a acção a ser desenvolvida nos próximos anos. A VII reunião ministerial (Negócios Estrangeiros ou Relações Exteriores) dos Estados-membros desta organização realizou-se em Montevideu, Uruguai, de 14 a 16 de Janeiro de 2013. Trata-se de um fórum de diálogo político e cooperação entre os 24 países banhados pelo Atlântico Sul, sendo 21 africanos (do Benim à África do Sul) e três sul-americanos (Argentina, Brasil e Uruguai). O principal objectivo da ZOPACAS é a cooperação, visando a preservação da paz, da estabilidade e do desenvolvimento dos países que a integram e entre estes e outros países e atores internacionais. Foi criada em 1986 por uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.