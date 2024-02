​Orlando Dias quer transparência nas eleições do MpD

Orlando Dias defendeu, hoje, transparência nas eleições do MpD de 16 de Abril. O candidato garantiu que se houver fraudes e descarga de votos, “levaremos os prevaricadores à Justiça”.

Em conferência de imprensa, na Cidade da Praia, para o balanço da campanha, o candidato à liderança do MpD, Orlando Dias, considerou que a sua candidatura serviu também para resgatar o debate interno que estava adormecido na “nociva estratégia do pensamento único, a que a actual liderança obrigou a militância” a sujeitar-se durante uma década.

“A candidatura de Orlando Dias, se outro mérito não tivesse, serviu, desde logo, para obstar no processo de entronização do ainda líder do MpD, impedindo que, à imagem do que tem reiteradamente acontecido, se procedesse ao descarregamento de votos para que Ulisses Correia e Silva surgisse aos olhos da opinião pública como o “líder incontestado” do partido e do país”, considerou.

Orlando Dias, que tem como oponente Ulisses Correia e Silva na disputa para a liderança do MpD, denunciou o que considera um autêntico “gabinete do ódio montado e pago para tentar denegrir” a sua imagem, recorrendo a “manipulações e falsidades”.

“Fui apresentado como inimigo da democracia, apenas por exercer um direito estatutário legítimo, acusado de dividir o partido, logo eu que estou no MpD desde a primeira hora, ao contrário de Ulisses Correia e Silva. Puseram em causa que tenha sido fundador do MpD mas a história não me desmente. Fui delegado eleito à convenção constitutiva do partido, fui acusado de ser do PAICV, mas a verdade é que só tive um partido em toda a vida, ao contrário de Ulisses, que foi militante do PAICV, e de muitos dos meus detratores que fracionaram o MpD e fundaram outros partidos. Chegaram ao ponto de dizer que, no passado, teria apoiado candidatos do PAICV, mas sem qualquer prova que o sustentasse”.

Segundo Orlando Dias, desde o início, ainda na fase de pré-campanha, “que é evidentíssima a utilização de recursos do partido e do Estado ao serviço da candidatura de Ulisses Correia e Silva. O nosso opositor interno nunca suspendeu a sua actividade enquanto Presidente do MpD, antes pelo contrário, sempre utilizou das suas prerrogativas de líder para sustentar a sua campanha interna”.

Este candidato, reiterou a denúncia referente ao secretário-geral do MpD, que na leitura do candidato, funciona como uma espécie de comissão executiva da candidatura, com o secretário-geral- a “comportar-se como director de campanha de Ulisses”, e ainda, “salvo uma ou outra excepção, as comissões políticas concelhias são extensões da candidatura”.

Ao nível da utilização de recursos públicos, Orlando Dias, questionou o facto de bens do Estado e ministros estarem envolvidos “directamente” na campanha do seu opositor.

"Fazendo-se transportar em viaturas oficiais com combustível pago pelo Estado, e utilizando condutores e outros servidores públicos como suporte logístico da candidatura, o próprio candidato utilizou a sua viatura oficial para acções de campanha da candidatura e um recrudescer de apoios sociais, não por mero acaso coincidentes com a campanha em curso. Mas, também, a utilização de viaturas e meios das autarquias locais ao serviço da campanha em diversos municípios do país”, questionou.

O candidato Orlando Dias considerou absoluta a desigualdade entre a sua candidatura e a de Ulisses Correia e Silva. Este concorrente apontou que a actividade do Gabinete de Apoio ao Processo eleitoral (GAPE) evidencia “parcialidade, visível nas práticas de alguns dos seus delegados na composição de mesas de voto, no arquipélago e na Diáspora”.

“Pelo que exigimos que esses abscessos antidemocráticos sejam extirpados e que as eleições sejam transparentes. Que fique claro, se houver fraudes e descarga de votos, levaremos os prevaricadores à Justiça!”, garantiu.

Orlando Dias considera a actual liderança do MpD “barriga de aluguer de ambições pessoais” e que, desde 2013, que a actual liderança do MpD teve como eixo central da sua acção. Este candidato diz que nas eleições legislativas de 2016, Ulisses Correia e silva, levou ao esvaziamento e apagamento do MpD, centrando toda a comunicação na sua pessoa, ocultando nos primeiros materiais da campanha, o símbolo do Partido e avançando com o slogan populista “Nha Partido é Cabo Verde” quando deveria afirmar: “Nha partido é MpD, nha país é Cabo Verde”.

“Manifesta-se evidente que, para a actual liderança, o MpD não é mais do que uma barriga de aluguer de ambições políticas pessoais, bem manifesto na circunstância de os órgãos máximos do Partido, a Comissão Política Nacional e a Direcção Nacional, serem meros figurantes, com todo o poder de decisão concentrado no Presidente do Partido. Isto não é próprio de um partido democrático”.

Este candidato sublinha que para a liderança do MpD é fundamental reescrever a história, apagar da cabeça dos militantes uma década de “abandono” a que foram votados pelo actual líder do MpD, como tropa eleitoral.

“Não é uma tarefa fácil para Ulisses, mesmo socorrendo-se de recursos do Estado e do Partido, para passar como novo um velho produto de sobranceria e arrogância políticas. Naturalmente que não podemos prever o resultado eleitoral de 16 de Abril, mas a manutenção da actual liderança significaria que o MpD entrou, definitivamente, num processo de apatia e atrofia colectivas”.