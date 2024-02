​Incêndio na Serra Malagueta expôs fragilidades do sistema de protecção civil – partidos políticos

O incêndio que deflagrou no dia 01 de Abril, na Serra Malagueta e Figueira das Naus, na ilha Santiago, foi mais um acontecimento a expor as fragilidades do sistema de protecção civil nacional. Posição assumida, na noite de segunda-feira, pelos partidos com representação parlamentar.

As forças políticas participavam em mais uma edição do programa “Plenário”, espaço de debate político da Rádio Morabeza. Para Adilson Graça, representante do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), pela natureza do país, o investimento no Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) deve ser uma prioridade. “Os incêndios florestais normalmente acontecem aqui em Cabo Verde em zonas altas de difícil acesso e demonstra algumas fragilidades. As nossas florestas não são limpas, não temos muitas vias de penetração nessas zonas florestais. Isso de per si já é um problema. Depois vem o problema da falta de equipamentos, de recursos humanos, de meios materiais e de combate”, aponta. O responsável partidário entende que o país precisa ter capacidade de proteger as pessoas lá onde se encontram, tanto através de meios de combate a incêndio como de evacuação. Do lado da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), Anilton Andrade considera que o sistema de protecção civil “é pouco prático, despido de recursos financeiros, humanos e materiais e que foram postos a nu no incêndio mais recente”. O representante dos democratas cristãos aponta medidas estruturais e emergenciais que devem ser adoptadas. “No âmbito dos incêndios florestais, pensamos que devem ser criados os núcleos de alerta comunitário, com disponibilidade de equipamentos, meios materiais próximos dos perímetros florestais e recursos humanos. É a primeira estrutura de resposta a qualquer incêndio. Deve haver medidas concretas de engenharia, desde logo a construção de bocas de incêndio para a tomada de água nos perímetros florestais. Deve haver formação contínua dos bombeiros em incêndios florestais”, defende. Anilton Andrade entende que já é hora de ter uma abordagem voltada para a redução de riscos de catástrofe, inclusão de matéria de protecção civil nos currículos escolares e criação de uma cultura de prevenção e segurança em todos os espaços. O Movimento para a Democracia (MpD), representado por José Carlos da Luz, realça que por ser um país arquipelágico, a racionalização dos recursos humanos e materiais torna-se mais difícil. Apesar dos investimentos feitos, o responsável defende que o país precisa de muito mais. “Porque não podemos pensar na protecção civil apenas quando acontece uma catástrofe dessa natureza. E repare que o Serviço Nacional da Protecção Civil não é só tarefa do Governo e das autarquias. É uma tarefa das empresas, ONGs, instituições. Apelamos a todos os stakeholders para se juntarem nessa tarefa difícil que é adquirir meios necessários ou suficientes para enfrentarmos as dificuldades que possam existir. O Governo tem feito algum esforço nessa matéria, mas não é suficiente, tem de fazer muito mais para que possamos dar uma melhor resposta lá onde formos chamados”, refere. Ambos os partidos consideram que a questão dos meios aéreos é emergencial, mas que enquanto não se consegue esse investimento, o país deve solicitar apoio aos parceiros internacionais, quando necessário. O incêndio que deflagrou no dia 01 de Abril, na Serra Malagueta e Figueira das Naus, na ilha de Santiago, obrigou à retirada de 10 famílias e destruiu mais de 840 hectares de área rural e florestal. No dia seguinte, uma viatura das Forças Armadas, que transportava soldados para reforçar o contingente no combate às chamas, despistou-se e provocou a morte a oito militares. Um técnico do Parque Natural Serra Malagueta também morreu nas operações.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.