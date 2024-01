PAICV acusa Governo ter uma política da Juventude e desporto "sem resultados à vista"

O PAICV acusou também hoje o Governo de transformar o IDJ num espaço de guarida aos vereadores que perderam as Autárquicas’2020 sem que o executivo tenha dispensado a devida atenção aos principais desafios que a juventude cabo-verdiana enfrenta.

Esta acusação foi tornada pública pela voz do deputado eleito pela lista do PAICV, Manuel Brito, durante o debate da sessão primeira de Abril, tendo afirmando que estes antigos vereadores afectos ao MpD “passaram a auferir chorudos salários, no Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) sem no entanto produzir resultados palpáveis nos domínios da juventude e do desporto”.

Na visão deste partido, há falhas claras no capítulo da formação, da qualificação profissional, do emprego, na problemática da delinquência juvenil e na criminalidade, face à alegada escassez de programas de ocupação sadia dos tempos livres, por entender que o Governo faz “promessas ilusórias, propagandas enganosas e muitas falácias”.

Manuel Brito disse que perante esta política, “sem resultados à vista”, tem-se verificado “consequências nefastas para a população, com particular incidência na camada jovem”, razão pela qual considerou que o “Governo tem estado a falhar em toda a linha”.

A este propósito apontou falhanço na geração de políticas activas de emprego, no domínio de Bolsa de Estudos, na melhoria de ligação entre as ilhas e de Cabo Verde com o exterior, na diminuição das assimetrias, e no sector do desporto e da juventude, assinaladas pelo “incumprimento de promessa com os jovens desportistas e atletas cabo-verdianos”.

Para Manuel Brito, o PAICV e os cabo-verdianos valorizam os grandes ganhos incontestados em diversas modalidades, colectivas e fundamentais, mas considerou que tais êxitos se devem, fundamentalmente aos esforços dos atletas e dirigentes.