PR aborda possível cooperação com MIT na educação e telemedicina

O Presidente de Cabo Verde fez hoje um “balanço muito positivo” da sua viagem aos Estados Unidos da América (EUA), onde abordou possíveis acordos com o conceituado MIT – ‘Massachusetts Institute of Technology’ nas áreas da educação ‘online’ e telemedicina.

Em entrevista à Lusa, José Maria Neves reafirmou que a viagem à região norte-americana de Nova Inglaterra, onde chegou na passada quinta-feira, “ultrapassou todas as suas expectativas” e serviu para perspetivar o futuro do país através de contribuições da diáspora e de parcerias com entidades dos EUA.

Na sua passagem pelo MIT, o chefe de Estado teve a oportunidade de abordar questões sobre governança eletrónica e discutir “a possibilidade de uma forte cooperação entre o Instituto e Cabo Verde no sentido do desenvolvimento de plataformas comuns de trabalho, particularmente na área da educação ‘online’ e na área da telemedicina”.

“Há abertura nesse sentido. E abrimos caminho para contactos entre as instituições cabo-verdianas e o MIT, no sentido de serem estabelecidos acordos para o trabalho comum, não só em Cabo Verde. Mas Cabo Verde pode também servir como espaço de catalisação de outras iniciativas e outros processos pela zona da CEDEAO [Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental]”, disse José Maria Neves.

O Presidente da República disse ainda ter abordado a possibilidade de cooperação nos domínios de eletrónica e de cibersegurança com a ‘Bridgewater State University’, também localizada no estado de Massachusetts.

“Esses contactos com as universidades foram muito interessantes no sentido de abrirmos caminho para novas áreas de cooperação”, observou.

José Maria Neves cumpriu hoje o seu último dia de uma viagem que o levou a cidades norte-americanas como Boston, New Bedford, Waterbury, Pawtucket ou Brockton, e onde se encontrou com diversas comunidades e associações cabo-verdianas, assim como com autoridades locais, estaduais e federais.

“Foram momentos muito gratificantes. Falamos sobre Cabo Verde de hoje, mas sobretudo perspetivámos o futuro no sentido de encontrarmos novos canais, novos mecanismos de participação da diáspora no processo global de desenvolvimento”, afirmou.

Ao longo da sua passagem pela região de Nova Inglaterra, o chefe de Estado aproveitou para convidar a governadora de Massachusetts a visitar o seu país, convite esse que foi aceite.

Além disso, em 2025, no âmbito dos 50 anos da independência de Cabo Verde, José Maria Neves pretende realizar uma convenção de cabo-verdianos nos Estados Unidos.

“Há um grande entusiasmo em relação a esta ideia, (…) sobretudo para perspetivarmos os próximos tempos em termos de participação desta importante diáspora, que pode dar muito para acelerarmos o ritmo de modernização do país”, avaliou o governante.

A população de Cabo Verde ronda os 500 mil habitantes, mas o Governo estimou recentemente que mais de um milhão e meio de cabo-verdianos vive na Europa e Estados Unidos, estando o sistema financeiro do arquipélago dependente das remessas desses emigrantes.