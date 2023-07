​Prevenção de crimes de armas e roubo no topo das prioridades da PN - Paulo Rocha

As acções de prevenção criminal, com particular atenção às ocorrências envolvendo armas de fogo, roubos na via pública e em residências estão no topo das prioridades da Polícia Nacional, disse hoje o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha.

As declarações do governante foram feitas durante o seu discurso de encerramento do 17º Conselho de Comandos que decorreu, durante três dias, em São Vicente. “O reforço das acções de fiscalização do trânsito, face às preocupações com a sinistralidade rodoviária, com os acidentes com veículos automóveis e motociclos, face ao crescimento do parque automóvel em Cabo Verde e particularmente, e aqui sublinho a minha intervenção, visando o efectivo controlo ao uso abusivo ou indevido dos veículos do Estado, nos termos da lei, recentemente aprovada”, refere. Paulo Rocha pede o reforço dos níveis de articulação e de comando da corporação para uma mais activa e assertiva actuação no domínio da prevenção criminal. Por seu lado, o Director Nacional da Polícia Nacional, Emanuel Estaline Moreno, refere que os desafios da força policial continuarão a ser complexos, o que exige maior responsabilidade, prontidão, espírito de sacrifício e coesão interna. “Neste contexto, o desafio principal da PN será encontrar o equilíbrio necessário, garantindo, com sabedoria, tentando sempre fazer o melhor possível com os recursos colocados pelo Estado e não só à nossa disposição, cientes das responsabilidades que assiste à nossa corporação”, diz. Enquadrado no 17º Conselho de Comandos da PN, foi realizado, na quarta-feira, o "Seminário sobre Prevenção e combate ao crime de armas – Regime Jurídico de Armas e Munições em Cabo Verde”.

