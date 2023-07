Medidas adoptadas pelo Governo no combate à crise pandémica influenciaram “boom” de turistas em 2022 - MpD

O MpD considerou hoje que o conjunto de medidas adoptadas pelo Governo no combate à crise provocada pela pandemia da COVID-19, o país pôde transmitir uma imagem de destino turísitco seguro o que influenciou no no boom registado mo ano de 2022.

Em conferência de imprensa, o deputado Aniceto Barbosa apontou algumas dessas medidas tais como os protocolos e regras de sgeurança sanitária nos hóteis, bares, restaurantes, aeroportos, operadores turísticos, entre outros assim como a capacitação de cerca de 3 mil colaboradores do sector turístico no denominado “novo normal”, bem como a campanha de vacinação para prevenir o contágio da COVID-19 e medidas que permitiram salvar acima de 17 mil postos de trabalho. “Agora é trabalhar mais e melhor para a consolidação e preprar um novo ciclo pós-crise. Um conjunto de medidas já foram adoptadas para esta consolidação e podemos dizer que estamos a trabalhar neste momento para a sua sustentabilidade, consolidar Cabo Verde, efectivamente, como destino turístico, torna-lo competitivo em relação aos nossos competidores da região oeste africana e norte de África”, assegurou. Segundo Aniceto Barbosa, o Governo quer diversificar o turismo e tornar Cabo Verde no seu todo como um destino turístico e por isso está a trabalhar para garantir a conectividade entre as ilhas. “O transporte é fundamental para o desenvolvimento da diversificação do turismo e o Governo está a trabalhar arduamente para garantir essas conectividade interilhas e resolver o problema efectivo dos transportes”, garantiu. Em 2022, a hotelaria registou cerca de 835 mil hóspedes, correspondendo a um acréscimo acentuado de 394,4% face ao ano de 2021. No mesmo período, as dormidas dispararam 387% com O Reino Unido a liderar a lista dos países de proveniência de turistas. A ilha do Sal foi a mais procurada representando cerca de 61,8% das entradas nos estabelecimentos hoteleiros, seguida da ilha da Boa Vista, com 21,0% e Santiago, com 9,3%. O deputado do MpD relembrou que 2019, ano referência de crescimento económico do país registou-se uma entrada de turistas estimada em 819 mil. Em 2022, esta esse número foi superado e atingiu os 835 mil.

