José Maria Neves nos EUA para sua primeira Presidência na Diáspora

O Presidente da República, José Maria Neves, já está nos Estados Unidos da América para a sua primeira Presidência na Diáspora, com uma “agenda intensa” de encontros, homenagens e condecorações.

De acordo com uma nota da Presidência da República, a partir de hoje e até ao dia 5 de Abril, José Maria Neves cumpre uma “agenda intensa” junto às comunidades em Massachusetts, Rhode Island e Connecticut, além de encontros com autoridades locais, nomeadamente Mayors, Governadores, e instituições como universidades.

A visita começa, conforme a mesma fonte, por Hartford e Waterbury, em Connecticut, e prossegue no sábado, 01 de Abril, com um “grande encontro” com a comunidade em New Bedford, no Museu da Baleia.

Da agenda da visita destacam-se ainda encontros com as mais altas autoridades, designadamente Governadores e Mayors e com jovens líderes e movimentos associativos na região de Massachusetts, além de estudantes do ensino secundário e empresários de ascendência cabo-verdiana.

O ponto alto da visita de José Maria Neves será a homenagem que o Presidente da República irá prestar às personalidades, instituições e organizações representativas da vasta comunidade e as suas várias frentes de intervenção.

O Presidente da República irá reunir-se também com professores universitários e liceais, reitores, gestores da área da educação, para além de empreendedores de origem ou ascendência cabo-verdiana, na Bridgewater State University (BSU).

Numa outra instituição de formação superior de vanguarda, Massachusetts Institute of Technology (MIT), José Maria Neves será o convidado especial de um debate, no âmbito do programa MIT para África e da True Africa University (TAU), sobre a temática do e-governance.

No dia 04 de Abril, o chefe de Estado será orador convidado na Universidade de Massachusetts (UMass-Boston) nas cerimónias que marcam o XXV aniversário do programa académico de estudos, valorização e divulgação dos percursos e contributos exemplares de Martin Luther King, Jr. e de Amílcar Cabral.

A população de Cabo Verde ronda os 500 mil habitantes, mas o Governo estimou recentemente que mais de um milhão e meio de cabo-verdianos vive na Europa e EUA, estando o sistema financeiro do arquipélago dependente das remessas desses emigrantes.