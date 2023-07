PTS prepara nova largada à conquista de militantes e simpatizantes

O partido Pessoas Trabalho e Solidariedade (PTS), antigo Partido do Trabalho e da Solidariedade, liderado por Carlos Lopes, está a preparar-se para uma nova largada com o objectivo de agregar o máximo de militantes e simpatizantes.

A intenção, segundo Carlos Lopes, conhecido por Romeu di Lurdis, é fazer com que a mensagem do partido faça eco a nível nacional e internacional, ressurgindo de forma articulada e esforçando para uma organização eficaz.

Depois da dinâmica registada nas últimas eleições, do congresso electivo realizado em 2021 e do processo no Tribunal Constitucional intentado por um dos suposto vice-presidente do partido, ganho, entretanto, pela actual direcção, Carlos Lopes entende que é momento de se dar uma nova alargada.

“Estamos hoje, ressurgindo de forma articulada e esforçando para uma organização eficaz. Este é o momento de abrirmos o horizonte do PTS, a nível nacional e internacional, com o objectivo de agregar o máximo de militantes e simpatizantes possíveis para que a nossa mensagem seja difundida na maior parte do país e com maior número de cidadãos”, disse o líder do PTS, em conversa com a Inforpress.

O presidente do PTS, que neste momento encontra-se nos Estados Unidos, adiantou que tem estado a fazer contactos para a partir do mês de Julho a sociedade cabo-verdiana sentir a presença do partido de forma activa.

“Com a decisão do Tribunal Constitucional sobre a não admissibilidade do pedido de impugnação, estamos motivados a continuar a nossa luta. Ciente dos desafios que a lide política nos propõe, ainda mais, pelo facto de sermos um partido de certa forma novo e com uma direcção recém-formada, estamos motivados, estamos com muita força, temos foco na missão que assumimos para com o nosso país”, afirmou.

“A sociedade estará brevemente sentindo a nossa presença de forma activa e aberta, queremos que sintam o PTS, como uma nova proposta e alternativa na defesa dos direitos humanos, da justiça e dignidade social e do desenvolvimento económico do nosso país, face às transformações necessárias para o presente e o futuro do nosso país”, acrescentou.

O presidente de PTS reconhece que os desafios são muitos, e que o tempo para os alcançar poderá ser longo, mas declarou ciente de que as Pessoas, Trabalho e Solidariedade são os pilares incontornáveis para o crescimento do país e por isso apela os cabo-verdiana a aderirem à mensagem do partido.

“O objectivo é de criar um organismo sólido, para dar voz à sociedade e capaz de participar nos eventos eleitorais, de forma organizada e principalmente dar o seu contributo, enquanto um partido político rejuvenescido e forte no desenvolvimento da Política a nível nacional”, sustentou.