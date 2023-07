CAPE 23 sublinha necessidade de uma maior e melhor integração de Cabo Verde na CEDEAO

A Conferência Anual de Política Externa (CAPE 23) sublinhou a necessidade de uma maior e melhor integração na Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), procurando fazer valer as especificidades do país e considerando a realidade diversa dos Estados-Membros da comunidade.

Esta informação foi avançada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional numa conferência de imprensa para apresentar os resultados e recomendações da CAPE 23.

“Foi sublinhada a necessidade de uma maior e melhor integração na CEDEAO, procurando fazer valer as especificidades do país, de partilha recíproca de experiências, considerando a realidade diversa dos Estados-Membros da comunidade”, revelou.

Ainda no que tange à integração regional, a CAPE 23 enfatizada a necessidade de uma presença e atuação mais dinâmica no seio da União Africana, visando contribuir para a promoção dos valores da democracia, direitos humanos e da boa governação, para a construção de sociedades mais pacíficas e inclusivas, em linha com as aspirações da Agenda 2063.

Segundo Rui Figueiredo, no que tange à divída externa, a CAPE assumiu o alívio da dívida externa como continuando a ser uma das principais prioridades da diplomacia cabo-verdiana.

Também recomendou a prossecução de esforços coordenados no sentido da aceitação pelos credores do princípio da conversão da dívida em investimentos inovadores, designadamente climáticos e ambientais.

Quanto à projecção de Cabo Verde, o governante declarou que a CAPE 23 assumiu o desafio de tornar o país num país cada vez mais relevante no cenário internacional, capitalizando activos tais como paz, estabilidade, democracia, boa governação, segurança, índice de desenvolvimento humano inclusivo, localização geostratégica, incluindo a dimensão atlântica.

Ainda foi recomendado um melhor aproveitamento da importância estratégica do capital de credibilidade de Cabo Verde e sua utilidade diplomática para a mobilização dos recursos necessários ao seu desenvolvimento.

Cabo Verde reafirmou o compromisso de acolher a Reunião preparatória dos Estados Insulares do Atlântico, Indico e dos Mares do Sul da China (AIS) de consulta para a IV Cimeira dos Pequenos Estados Insolares em Desenvolvimento (SIDS, na sigla em inglês), visando a melhoria da articulação e coordenação entre os SIDS deste grupo.

O país assumiu o empenho de trabalhar com todos os actores relevantes no sentido do reconhecimento das especificidades dos SIDS pela comunidade internacional, designadamente para efeito de acesso facilitado ao financiamento, conforme o disse o ministro.

“Foi reiterado o entendimento de que continuam a ser cruciais a mobilização de competências da diáspora e a sua participação mais ativa nas políticas públicas, reforçando o seu contributo para o desenvolvimento do país e recomendado, no âmbito de financiamentos inovadores, o aprimoramento do diálogo com a diáspora, visando especificamente a atracção de investimentos das comunidades caboverdianas em projetos de desenvolvimento do país”, declarou.

A CAPE 23 deixou ainda recomendações no que tange a plataforma continental,diplomacia económica e desafios institucionais.

De referir que a Conferência Anual de Política Externa foi instituída em 2022 pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, com a presença de diplomatas nacionais e convidados estrangeiros.

A sessão de abertura, que foi presidida pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva e contou com as palavras de boas-vindas da Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miryan Vieira, e com as intervenções da Secretária Geral das Nações Unidas e Alta Representante do Secretário Geral da ONU para os Países Menos Avançados, Encravados e SIDS, Fatima Rabab, e também da Primeira-Ministra de Barbados, Mia Amor Mottley.