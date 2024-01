Conselho de Ministros aprova esta terça-feira a minuta do contrato de concessão dos transportes inter-ilhas

O Conselho de Ministros aprova hoje, 28, a minuta do contrato de concessão dos transportes inter-ilhas, devendo a mesma ser assinada em breve com a concessionária, a Cabo Verde Interilhas, informou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

“Nós iremos brevemente fazer a assinatura. Antes disso, amanhã o Conselho de Ministros aprovará a minuta do contrato de concessão e depois o acto de assinatura”, disse o chefe do Governo em declarações aos jornalistas quando foi questionado sobre o assunto à margem da cerimónia de abertura das Olimpíadas do Desporto Escolar.

Na semana passada, o ministro do Mar, Abraão Vicente, havia dito que o novo contrato prevê um novo modelo de horário, que será fixo, estando já está afixada também a nova indemnização compensatória à concessão.

Abraão Vicente esclareceu que a revisão do contrato de concessão tem a ver com a clarificação dos custos elegíveis para a atribuição da subvenção, com a alocação de mais navios às sete linhas desenhadas na concessão e na relação da Cabo Verde Interilhas com os demais operadores do sector.

No passado mês de Fevereiro, a Direcção Nacional de Política do Mar (DNPM) afirmou que o Estado já pagou à CV Interilhas (CVI) o montante de 427.827.628 escudos, referente à dívida reconhecida em Dezembro de 2022, no valor de 581.275.085 escudos.