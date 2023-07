Secretária de Estado da Inclusão Social acredita que Cabo Verde e Portugal podem reforçar cooperação

Lídia Lima fez para a Inforpress o balanço da visita oficial a Portugal, que decorreu de 20 a 24 de Março, na sequência do convite que recebeu da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social portuguesa, Ana Mendes Godinho.

“Foi bastante produtiva, fomos bem acolhidos, tivemos a abertura de todos em nos fornecer as informações e todo o funcionamento dos projectos (…). Acho que Cabo Verde e Portugal estão alinhados, têm praticamente as mesmas dificuldades em matéria de inclusão social e aqui podemos aproveitar experiências, mas também reforçar a própria cooperação portuguesa nessa matéria”, disse.

Segundo a governante, do que viu, Cabo Verde precisa acrescentar nas políticas que tem vindo a desenvolver na área social, nomeadamente na área de deficiência e de cuidados, dando respostas “mais sólidas” às necessidades reais que vão ocorrendo.

Lídia Lima contou que, acompanhada da ministra Ana Mendes Godinho, visitou duas estruturas da Casa Pia (Casa de Acolhimento de Pré Autonomia João José de Aguiar e Centro de Educação e Desenvolvimento de Pina Manique), que trabalham com crianças e adolescentes em situação de risco, fazendo acompanhamento familiar e o seguimento para a sua inserção social, através da educação, formação profissional e prática desportiva.

“Foi bastante interessante, com abertura de todos em ajudar Cabo Verde a implementar um projecto sólido e sustentável em matéria de acompanhamento e seguimento de jovens e adolescentes em situação de risco, que é o que estamos a precisar em Cabo Verde, neste momento”, referiu.

A secretária de Estado também visitou a Associação Portuguesa Síndrome de Asperger, acompanhada pela secretária de Estado da Inclusão de Portugal, Ana Sofia Antunes, tendo esta mostrado abertura de colaborar com o arquipélago para implementação de projectos na área da deficiência.

A Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais (CERCICA) foi também visitada, uma instituição de formação profissional para pessoas com deficiência, através de um projecto implementado por uma associação, com a parceria do Governo e da câmara municipal, visita considerada “útil”, já que Cabo Verde precisa de “alternativas de formações dirigidas às pessoas com deficiência”.

“Em Cabo Verde estamos a trabalhar na Estratégia Nacional para Pessoas com Deficiência e essas visitas vão nos ajudar muito a reflectir, analisar e projectar melhor o que podemos fazer nesta área”, sublimhou, considerando que, não obstante todos os ganhos alcançados pelo País, ainda existe “muito ainda que fazer nesta matéria”.

O Centro Dr. José de Azeredo Perdigão, em Odivelas, da Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa (APCL) e um centro de acolhimento e atendimento a pessoas idosas, crianças e adolescentes em situações de risco e pessoas com deficiência, tudo no mesmo espaço, no município de Loures, também foram visitadas.

Lídia Lima teve ainda a oportunidade de reunir-se com o Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social (ISS) de Portugal para falar da experiência deste país europeu, nomeadamente no processo de formalização dos cuidadores informais.

“Queremos avançar com esta experiência, encontrar outras alternativas de cuidados e aprofundar a nossa intervenção. Há mais de 100 cuidadores contratados pelo Governo, mas queremos mais e, para além disso, há cuidadores informais”, indicou, explicando que está a levar consigo toda a documentação sobre como implementar essa experiência, tendo sempre em conta a realidade cabo-verdiana.

Em Setúbal, Lídia Lima visitou o Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI) da Associação Inovar Autismo e no Algarve participou esta sexta-feira, 24, na abertura da Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI) de Castro Marim, que acolhe pessoas com demência, uma área também que preocupa Cabo Verde.