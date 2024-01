Governo garante que há intenção de aumentar aviões para reforçar ligações aéreas interilhas

A ministra dos Assuntos Parlamentares anunciou hoje que há intenção de se aumentar o número de aeronaves, principalmente durante o verão, e que foi retomado o processo de certificação do Embraer para reforçar as ligações aéreas interilhas.

Janine Lélis fez este anúncio durante o período de questões gerais na sessão plenária de hoje em reposta à UCID sobre os transportes aéreos.

O deputado António Monteiro pediu ao governo que crie condições para que haja número de aviões suficientes para permitir aos cidadãos cabo-verdianos e turistas possam ter a possibilidade de transitar de uma ilha para outra.

“A nossa aposta forte está sendo feita no turismo e não podemos continuar no caminho da dificuldade de transportes aéreos. Estamos a aproximar da época alto e muitos emigrantes e turistas procuram-nos e querem chegar ao local onde pretendem para fazer turismo e visitar as famílias. A situação como está hoje dificilmente poderá dar resposta. O governo tem de assumir esse compromisso e não deixar que fique nas mãos de outras pessoas”, apelou o deputado.

Nesse sentido, a governante anunciou que o governo tem a informação de que há uma intenção de se aumentar o número de aeronaves, principalmente para o verão que se aproxima, em que se vai introduzir mais um equipamento para poder dar as respostas.

“Ainda foi retomado o processo de certificação do Embraer para também poder dar resposta e cobertura a esta necessidade de termos sim mais transporte diário e sobre o qual estamos a trabalhar”, garantiu.

A BestFly opera os voos domésticos em Cabo Verde com dois ATR 72-600 próprios – através do operador aéreo nacional TICV . O Estado detém 30% da TICV, estando os restantes 70% nas mãos da BestFly.

A administração da BestFly anunciou em 04 de Junho de 2022 que previa uma frota de seis aeronaves para a operação em Cabo Verde, incluindo um segundo jacto Embraer 190.

Contudo, o Embraer 190 (E-190) da companhia continua sem iniciar operação, que chegou inicialmente a ser anunciada para Julho passado para ligar a costa ocidental africana, nomeadamente Bissau, à Praia e a Portugal (Ponta Delgada e Lisboa), mas também Angola, Nigéria e Senegal.