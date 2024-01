Oposição pede políticas e medidas para os problemas da ilha do Sal

A UCID desafiou hoje o governo a desenhar políticas e medidas urgentes e a encontrar soluções adequadas para as temáticas referentes à ilha do Sal, que podem concorrer para um melhor desenvolvimento da ilha. Na mesma linha, o PAICV afirma que o governo está a falhar ao nível dos compromissos assumidos com a ilha, enquanto o MpD defende que não é possível fazer tudo em apenas seis anos.

As posições dos partidos foram hoje manifestadas durante a sessão plenária.

Na sua declaração política, o deputado da UCID, João Santos Luís, apontou que existem aspectos importantes a que se for dada uma atenção especial por parte das autoridades nacional e local, podem proporcionar um melhor desenvolvimento e crescimento da ilha do Sal, em particular criando as condições para uma melhor qualidade de vida das suas gentes, e igualmente beneficiar o todo nacional.

A UCID entende que é preciso diversificar a oferta turística, e que a agricultura, pesca e pecuária, bem como um sector da transformação organizado devem ser capazes de fornecer produtos em qualidade e quantidade suficientes aos hotéis, reduzindo significativamente a importação de tudo o que se consome nas referidas unidades hoteleiras.

“Igualmente seria salutar que o sector do transporte doméstico, tanto aéreo, como marítimo estivesse melhor organizado por forma a permitir uma mobilidade tranquila, com rapidez e segurança aos turistas que pretendessem ao longo das suas estadias, circular de forma tranquila entre as ilhas do arquipélago, experimentando outros produtos turísticos, nomeadamente a nossa cultura e a nossa gastronomia”, sugeriu.

João Santos Luís considera que o governo deve acarinhar e apoiar os projectos privados na ilha do Sal nos diferentes sectores.

“A UCID desafia as autoridades, particularmente o governo, para desenhar políticas e medidas urgentes e encontrarem soluções adequadas para as temáticas da ilha do Sal que podem concorrer para um melhor desenvolvimento da ilha”, desafiou.

Da bancada do MpD, o deputado Ailton Rodrigues defendeu que o actual governo tem feito investimentos na ilha no domínio da saúde, no domínio da habitação, sobretudo social e também na requalificação urbana.

“Desde 2016 a esta parte tem sido política deste governo devolver as ilhas, lá onde são gerados os recursos do Fundo do Turismo e do Fundo do Ambiente para investimentos de impacto sobretudo nas pessoas que trabalham no sector turístico. A exemplo temos a construção de blocos de apartamentos para o realojamento dos moradores de Alto Santa Cruz e Alto São João, um sinal claro dado por este governo em 2016 e que já está na sua fase de conclusão”, argumentou.

Segundo Ailton Rodrigues, o governo não consegue apenas em seis anos fazer tudo aquilo que poderia ter sido feito pelo governo anterior.

“Queremos mais, queremos sim. Queremos mais desenvolvimento para a ilha do Sal, queremos mais aposta na agricultura, queremos mais no sector da habitação social, queremos mais na requalificação urbana, queremos dar mais e melhor para as pessoas. Mas só em seis anos não se consegue fazer isso”, advogou.

Entretanto, o deputado do PAICV, Démis Lobo diz concordar em parte com a declaração política da UCID, quando constata um “completo falhanço” deste governo.

“Relativamente à ilha do Sal, falhanço total com intervenções pontuais que não fazem face aos problemas estruturais da ilha. Neste momento a ilha tem as piores estradas nacionais, completamente esburacadas e esse governo não teve a capacidade de em tempo requalificá-las. Neste momento, limitou-se a anunciar obras de requalificação das estradas de Santa Maria, que ainda não sabemos quando se iniciarão e não adoptou nenhuma medida emergencial para fazer face à situação de degradação profundas dessas estradas”, acusou.

Démis Lobo assevera que a má condição das estradas tem estado na origem de “gravíssimos acidentes de viação”. Isso associado ao facto de ao nível da saúde, apesar de a ilha ter um hospital regional, haver “um manifesto déficit de médicos, de enfermeiros, de especialistas”.

Na educação, o PAICV diz que continua um rácio aluno/turma muito acima da média nacional, há elevado custo de vida, crescimento dos bairros de chapas sem o prometido realojamento em habitações sociais e que a agricultura e a pesca na ilha não são explorados.

“Não há efectivo investimento na diversificação do turismo na ilha, a indústria está praticamente morta nesta ilha. Portanto, nós temos um governo que está a falhar clamorosamente ao nível dos compromissos assumidos com a ilha do Sal”, discursou.