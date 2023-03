Cabo Verde quer reforçar cooperação para dotar Guarda Costeira de helicópteros

O Primeiro-ministro manifestou hoje o desejo de reforçar a cooperação para a segurança cooperativa de modo a dotar a Guarda Costeira de helicópteros.

O manifesto de Ulisses Correia e Silva foi feito no seu discurso na cimeiras das Forças Marítimas Africanas(AMSF) que decorre de 20 a 22 de Março, na ilha do Sal.

Para o Chefe do Governo, a vasta Zona Económica Exclusiva e a localização do país, são razões fortes para eleger a segurança marítima como alta prioridade nacional.

Conforme referiu, o executivo quer promover e alavancar a posição geoestratégica alicerçada e sustentada num ordenamento marítimo internacional, sempre no cumprimento escrupuloso das normas internacionais.

“A instalação do Centro de Coordenação Marítima da Zona G em Cabo Verde, em fase de operacionalização, é um instrumento importante do posicionamento cooperativo do nosso país no reforço da segurança marítima na região do atlântico”, realçou.

No mesmo sentido, defendeu que Cabo Verde pode ser um parceiro estratégico para a AFRICOM e para os Estados Unidos da América, país com o qual ambiciona um acordo mais abrangente e estruturante no domínio da defesa e segurança.

O governante reconheceu importantes acordos bilaterais e realizações, com os EUA e países da UE, na capacitação dos militares, embarcações para a Guarda Costeira, equipamentos e materiais militares, fiscalização e patrulhamento e participação em exercícios militares e operações conjuntas.

Cabo Verde, disse, tem realizado esforço próprio assinalável em investimentos e capacitação em tecnologias digitais e equipamentos nas fronteiras aéreas e marítimas, na segurança documental, na investigação criminal e na transparência e intercâmbio de informações fiscais.

Neste sentido, apontou que dentro das limitações orçamentais, com recursos próprios do país, a Guarda Costeira será dotada de um avião para ações de fiscalização, patrulhamento, busca e salvamento e de emergência de apoio à protecção civil.

“Desejamos reforçar a cooperação para a segurança cooperativa para dotar a Guarda Costeira de helicópteros, meio aéreo complementar importante para um país arquipelágico, com a orografia de Cabo Verde e com uma extensa zona costeira e marítima. Os meios navais também deverão ser reforçados, incluindo a capacidade técnica e financeira de manutenção das embarcações”, discursou.

Já a fiscalização da área marítima, por razões de segurança e de protecção económica, é muito exigente e demanda também suporte tecnológico mais sofisticado como o apoio de satélites para a disponibilização de informação relevante, segundo observou.

A Cimeira das Forças Marítimas Africanas reúne mais de 80 delegados e chefes internacionais de marinhas, guardas costeiras e infantarias navais de 38 países, incluindo Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.

O evento visa implementar um novo modelo para o engajamento de nível sénior em África, e inclui sessões plenárias onde serão analisados os desafios comuns de segurança marítima no continente sendo que os grupos de trabalho regionais e demonstrações de treinamento a bordo serão realizados por marinheiros dos EUA e Cabo Verde.