​Candidaturas às eleições internas do MpD decorreram de forma normal

O Presidente do Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral (GAPE) nacional do MpD fez balanço positivo da fase de recebimento dos processos de candidatura e avança que foram entregues duas candidaturas referente a presidência do MpD e uma única lista referente a candidaturas de delegados à XIIIª Convenção do partido.

Em conferência de imprensa, hoje, na Cidade da Praia, o Presidente do Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral (GAPE) nacional do MpD, Silvano Barros, assegurou que todos os documentos entregues estão em conformidade, bem como a lista dos proponentes e a moção de estratégia.

“Dando seguimento ao cronograma eleitoral que é o nosso guião, procedemos uma primeira etapa que foi o recenseamento, ou seja, pusemos os cadernos de recenseamento a disposição das Comissões Concelhias Políticas, para que todos os militantes, regularmente inscritos pudessem consultar os mesmo e caso houvesse alguma reclamação, que o fizessem subsequente ou nas Concelhias ou na Sede Nacional do MpD", informou.

Na sequência, Silvano Barros indica que o recebimento das candidaturas às eleições internas do MpD, que terão lugar á 16 de Abril e que vão culminar com a XIIIª Convenção do MpD que se realiza entre os dias 26 e 28 de Maio, decorreu sem sobressaltos e foi entregues duas candidaturas a presidência do MpD, uma do deputado Orlando Pereira Dias e um outro de Ulisses Correia e Silva, actual primeiro-ministro do país.

Silvano Barros informou que o MpD conta com 32 mil militantes inscritos, 300 delegados nacionais e na Diáspora. Referente aos militantes com cartões mais antigos, este representante informa que poderão votar nas respectivas mesas de assembleia de voto como cartão acompanhado de Bilhete de Identidade.

“Em termos de candidatura podemos dizer que em relação à lista dos candidatos à XIIIª Convenção, Nós tivemos só uma lista de delegados referente à candidatura de Ulisses Correia e Silva. A lista do outro candidato, pelo menos, até ao fecho que terminou no dia 14 de Março à meia-noite, não deu entrada no GAPE. Convém esclarecer que o prazo da entrega da candidatura dos delegados foi de 07 a 14 de Março. As eleições decorreram na normalidade sem nenhum interpelo e neste momento vamos passar para a fase seguinte que será o sufrágio”.