Maio recebe 1.ª edição da Academia Infantojuvenil para Acção Climática

A ilha do Maio será palco da 1ª edição da Academia Infantojuvenil para Acção Climática (AcIJ), que decorrerá de 22 a 26 de Julho. O evento é uma iniciativa do Ministério da Agricultura e Ambiente, através da Direcção Nacional do Ambiente.

Segundo um comunicado do Governo, a sessão de abertura está marcada para o hoje, às 10h00, na escola secundária Horace Silver. Durante a academia, os participantes terão a oportunidade de desenvolver ideias de projectos relacionados com a acção climática, com o suporte de sessões de mentoria. Adicionalmente, serão oferecidas sessões técnicas que abordarão temas como clima e ciência, políticas e instrumentos, iniciativas e projectos, liderança, comunicação e advocacia. A mesma fonte refere que a realização deste evento está ligada à celebração do 34.º aniversário da adopção da Convenção dos Direitos da Criança (CDC) das Nações Unidas e do "Dia Mundial da Criança", celebrado em 20 de Novembro de 2023. Nessa data, uma sessão extraordinária do parlamento Infanto Juvenil (PIJ) foi organizada, com foco nos Direitos da Criança e a Acção Climática. Durante essa sessão, atividades dinâmicas exploraram a relação entre a CDC e a acção climática, aumentando o conhecimento das crianças e adolescentes sobre os riscos e oportunidades que as mudanças climáticas representam para a realização plena dos seus direitos. O evento culminou com a apresentação de um Manifesto Climático. “Dando seguimento à implementação deste Manifesto, será organizado Academia InfantoJuvenil para Ação Climática (AcIJ) na ilha do Maio, em Cabo Verde, de 22 a 26 de Julho”, lê-se.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.