​6ª Edição do projecto “Ver com bons olhos”realizou 800 consultas e 300 cirurgias de catarata

A 6ª edição do projecto “Ver com bons olhos” que decorre no Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN) desde do dia 4 deste mês, realizou até esta quinta-feira, 07, 800 consultas e 300 cirurgias de catarata.

Os dados foram apresentados esta sexta-feira, 08, pelo director de Serviço de Oftalmologia do HUAN, Emilio Moreira, numa conferência de imprensa sobre o balanço da 6ª edição do projecto. Emilio Moreira disse que estão satisfeitos com o trabalho que tem feito até agora com a Fundação Elena Barraquer, que é uma organização que tem apoiado o HUAN desde 2014. “Contamos com essa fundação e com os apoios que tem sido muito valiosa, para o povo cabo-verdiano. No país, pelas necessidades que temos, devemos realizar aproximadamente 2500 cirurgias por ano, pela população que temos. Mas a nossa capacidade é muito limitada, só conseguimos realizar aqui no hospital aproximadamente 400 cirurgias por ano, isso quer dizer que estamos muito aquém de responder às necessidades reais do país”, frisa. Por isso, disse que vão continuar a contar com a Fundação Elena Barraquer, para diminuir a pressão sobre o serviço. “O serviço acaba por sofrer uma pressão muito grande, com toda a população que está a necessitar de cirurgia”. “É uma valia muito grande contar com a colaboração desse gênero. Realizamos até ontem, quinta-feira, 300 cirurgias de catarata, e isso é uma satisfação muito grande. Foram realizadas aproximadamente 800 consultas, e já foram distribuídos alguns óculos entre graduados e de Sol. E ainda está para chegar 500 óculos de Espanha”, anuncia. O projecto intitulado "Ver Com Bons Olhos", tem como objectivo melhorar a saúde ocular dos cabo-verdianos e beneficiar mais de centenas pessoas com cirurgias e consultas de oftalmologia, bem como doações de óculos a pessoas com parcos recursos. A 6ª missão decorre nas instalações do HUAN, de 4 a 10 deste mês, e é composta por 12 especialistas da Fundação Elena Barraquer, acompanhados pela Fundação Ruta de la Luz e de especialistas deste hospital central da Praia e conta com a parceria da Equatorial Coca Cola Bottling Company.

