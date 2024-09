São Vicente: Ligação do Terminal de Cruzeiros à rede pública de saneamento condiciona circulação nas imediações

Uma das faixas de rodagem em frente ao Terminal de Cabotagem do Porto Grande do Mindelo vai estar condicionada à circulação a partir de hoje, devido à ligação do Terminal de Cruzeiros à rede pública de saneamento.

O aviso à comunidade portuária foi posto à circular pela Empresa Nacional de Administração dos Portos (Enapor – Portos de Cabo Verde) que indicou que as operações de ligação do projecto à rede pública de saneamento têm conclusão prevista para o final do mês de Janeiro 2024.

A mesma fonte referiu ainda que a anteceder o início efectivo dos trabalhos, a equipa do empreiteiro irá delimitar a área de intervenção com os devidos equipamentos de protecção colectiva, sendo igualmente respeitadas todas as medidas de segurança dos trabalhadores e utentes.

Os trabalhos de ligação, continuou, serão executados pelo consórcio empreiteiro das obras, com recurso a equipamento mecânico de escavação, transporte e aterro de valas, sendo executado em fases para manter o devido acesso ao Terminal de Cabotagem.

A direcção da Enapor, Portos de Cabo Verde, empresa pública responsável pela gestão e logística portuária a nível nacional, reafirmou que o Terminal de Cruzeiros do Mindelo será entregue no primeiro semestre de 2024.

Neste momento as obras prosseguem com a fase de construção em simultâneo do cais “Jetty” do terminal, que terá 400 metros de comprimento e 20 metros de largura e executado com recurso a 154 pilares, e da gare de passageiros com 900 metros quadrados de área e respectivo ordenamento exterior, com a inclusão de um parque de estacionamento.

No seu todo, os trabalhos da construção do terminal envolvem a conquista de um terrapleno, denominado “Ponte Terrestre”, com 2.700 metros quadrados, a dragagem de aproximadamente 124 mil metros cúbicos na bacia portuária e no canal de acesso, e a reabilitação do cais número 09, que passará a servir navios de recreio de pequeno porte.

As obras estão a ser executadas pelo consórcio luso-cabo-verdiano constituído pelas empresas Mota-Engil – Engenharia e Construção, SA e Empreitel Figueiredo, SA, sendo o projecto co-financiado em 29 milhões de euros pelo Governo de Cabo Verde, Fundo ORIO, dos Países Baixos, e pelo Fundo OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para o Desenvolvimento Internacional.