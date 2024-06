Ilha do Sal: Trabalhadores do Hotel Llana recusam trabalhar e posicionam-se à frente do hotel em protesto

Um grupo de cerca de 200 trabalhadores do Hotel Llana, no Sal, recusou trabalhar hoje tendo-se posicionado à frente do hotel em protesto, exigindo o pagamento do salário “em tempo útil” e o “cumprimento com a segurança social”.

Vários trabalhadores de diferentes sectores, no Hotel Llana, cansados, conforme dizem, da situação laboral reinante naquele estabelecimento hoteleiro, resolveram unir-se e tomar uma posição, através desta manifestação, por forma a chamar a atenção da entidade empregadora para cumprir as suas obrigações para com os empregados.

O grupo de cerca de 200 trabalhadores queixa-se do atraso no pagamento dos salários, que normalmente ocorre, conforme referem, no dia 08 e 10 de cada mês, e do “incumprimento com a segurança social”, ficando desprotegidos a nível da assistência médica e medicamentosa, pondo também em causa os seus compromissos, enquanto chefes de família e com responsabilidades.

Em representação do grupo, Ricardino Rodrigues explicou que o descontentamento se deve ao facto de mensalmente se efectuar os descontos no salário para a segurança social, entretanto, há cerca de um ano que estão desprovidos da assistência médica e medicamentosa, “por não cumprimento” dessa obrigação junto do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS).

“Se a empresa não nos remunerar na hora, ficamos atolados. Há cerca de seis meses que nos pagam sempre atrasado, o que nos impossibilita de arcar com as nossas responsabilidades socioeconómicas”, desabafou, prometendo continuar com a luta até verem resolvidos as suas “justas reivindicações”.

A Inforpress soube que o Llana tem hospedado, neste momento, cerca de 1.500 turistas.

A Inforpress tentou ouvir a direcção da empresa, mas sem sucesso.